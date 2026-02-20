La Sagrada Familia de Barcelona alcanza su apogeo con la finalización de su altísima torre central

La imponente basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanzó el viernes su altura máxima, aunque aún faltan años para que la obra magna del arquitecto catalán Antoni Gaudí esté terminada.

Una grúa colocó el brazo superior de una cruz en lo alto de la “Torre de Jesucristo”, la elevada pieza central de la iglesia, que ahora se alza 172.5 metros (566 pies) sobre la ciudad, dijo la iglesia.

Aunque el monumento inacabado ya es la iglesia más alta del mundo, con la adición del viernes, la Sagrada Familia está más cerca de estar terminada.

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882, pero Gaudí nunca esperó que se terminara en vida. Solo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando murió a los 73 años, en 1926, tras ser atropellada por un tranvía.

En las últimas décadas, las obras se han acelerado a medida que la basílica se convertía en una importante atracción turística internacional, con gente de todo el mundo visitando Barcelona para ver el monumento, cautivada por la estética radical de Gaudí, que combina simbolismo católico y formas orgánicas.

El interior de la “Torre de Jesucristo” sigue en obras y su exterior está flanqueado por grúas de construcción y andamios. Pero el remate de la torre central, que se eleva sobre el crucero, ha sido una prioridad antes de las celebraciones de junio que marcarán el centenario de la muerte de Gaudí.

Está previsto que los andamios que rodean la torre central se retiren en junio, a tiempo para la inauguración de la “Torre de Jesucristo”, según informó la iglesia.

Tal como Gaudí había planeado, la cruz tiene cuatro brazos para que su forma pueda reconocerse desde cualquier dirección, dijo el rector de la Sagrada Familia, el reverendo Josep Turull. Si el ayuntamiento de Barcelona lo permite, el plan original también incluye un haz de luz que brilla desde cada uno de los brazos de la cruz, simbolizando el papel de la iglesia como un faro espiritual, añadió.

Millones de turistas visitan la Sagrada Familia cada año, y las entradas financian en gran parte la construcción en curso.

Este año, la Sagrada Familia celebrará varios actos para conmemorar el legado del modernista catalán, que incluye otros impresionantes edificios en Barcelona y otros lugares de España.

La Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más grande del mundo el pasado mes de octubre, cuando se elevó por encima de la aguja del Ulmer Münster alemán, una iglesia gótica luterana construida a lo largo de 347 años a partir de 1543. Esta iglesia tiene una altura máxima de 161.53 metros.