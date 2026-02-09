Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La tormenta Marta deja al menos 4 muertos en Marruecos

Las autoridades locales estarán iniciando una investigación

9 de febrero de 2026 - 9:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las inundaciones repentinas fueron provocadas por un sistema de tormentas conocido como Marta, que se trasladó al país africano el fin de semana y arrojó hasta 3.6 pulgadas de lluvia en algunas ciudades del norte. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las inundaciones repentinas causadas por una tormenta en el norte de Marruecos dejaron al menos cuatro muertos, en un momento en que el país lidia con intensas lluvias y liberaciones de agua de presas sobrecargadas que obligaron a efectuar evacuaciones masivas, indicaron autoridades locales el domingo.

Tres niños —una niña y dos niños de entre 2 y 14 años— y un hombre de poco más de 30 años murieron en un coche que fue arrastrado en un pueblo cerca de Tetuán, a unas 168 millas al norte de la capital Rabat, según un comunicado del Ministerio del Interior en el que citó a autoridades locales. Otra persona sigue desaparecida.

Autoridades locales indicaron que abrirán una investigación sobre lo sucedido.

Las inundaciones repentinas fueron provocadas por un sistema de tormentas conocido como Marta, que se trasladó al país africano el fin de semana y arrojó hasta 3.6 pulgadas de lluvia en algunas ciudades del norte, le dijo Houssine Youabed, de la Dirección General de Meteorología de Marruecos, a The Associated Press. La tormenta Marta también alcanzó a los países vecinos España y Portugal.

Días antes, otra tormenta, de nombre Leonardo, azotó el norte de África y la península ibérica. En Marruecos causó desbordamientos de presas y ríos, dañando viviendas y cultivos, provocando pequeños deslizamientos de tierra y obligando a más de 150,000 personas a evacuar.

En un giro positivo, el clima turbulento también ha asegurado al menos un año de suministro de agua potable para Marruecos y ha incrementado los recursos para el crucial sector agrícola del país, indicaron las autoridades, proporcionando alivio tras una sequía de varios años.

Tags
Breaking NewsMarruecos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
