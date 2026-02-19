La trama de sobornos que llevó a la caída de un supervisor de la DEA en la República Dominicana

Según los investigadores, el plan comenzó con un mensaje en voz baja transmitido por un promotor musical en el Caribe: en lugar de la habitual espera de años para solicitar permiso de entrada en Estados Unidos, se podía obtener una cita para el visado en la embajada estadounidense de la República Dominicana en tan solo dos semanas. Todo lo que se necesitaba eran $10,000 en efectivo y un contacto de confianza dentro de la Agencia Antidroga estadounidense.

Según una denuncia penal presentada el miércoles, ese contacto de la DEA era Melitón Cordero, supervisor de la agencia antinarcóticos asignado a la República Dominicana durante los últimos cinco años. Los fiscales dicen que Cordero aprovechó su posición dentro de la Embajada de Estados Unidos para impulsar las solicitudes de visado, alegando que los solicitantes eran valiosas fuentes de aplicación de la ley - incluso cuando nunca los había conocido.

En total, el veterano agente presentó o aprobó casi 120 remisiones de visados durante su destino, una cifra extraordinariamente alta, según dijeron los funcionarios consulares a los investigadores.

La detención de Cordero la semana pasada en Washington como parte de la investigación en curso llevó a la administración Trump a cerrar abruptamente la oficina de la DEA en el país caribeño por lo que dijo que era una “repugnante y vergonzosa violación de la confianza pública”.

La DEA no ha hecho comentarios sobre las acusaciones concretas, pero ha dicho que está cooperando con los investigadores. Después de que The Associated Press diera a conocer la noticia de la detención de Cordero la semana pasada, el administrador de la DEA, Terry Cole, envió un mensaje en el que tranquilizaba al personal de la agencia asegurando que el cierre sería temporal y que salvaguardaría la reputación de la agencia, cuya abrumadora mayoría de agentes sirven con honor cada día.

“No se tolerará el uso indebido del cargo público para beneficio personal”, escribió Cole en el mensaje, cuya copia obtuvo AP. “Las conductas que ponen en entredicho nuestra integridad socavan la confianza que hace posible nuestra misión. Actuaremos con decisión para proteger esa confianza”.

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, publicó el viernes un vídeo en el que acusaba a Cordero de subvertir la agenda de inmigración de la Casa Blanca y sugería que algunas de las personas a las que ayudó podrían incluso no cumplir los requisitos para entrar en Estados Unidos.

“Cuando vendes a nuestro país, y cuando lo haces con una placa, tienes que recordar que te vamos a encontrar y no pienses que si estás fuera del territorio continental de Estados Unidos no vamos a saber lo que estás haciendo”, dijo.

Las llamadas a Cordero y un correo electrónico a un abogado de oficio que lo representó en su comparecencia inicial la semana pasada no fueron devueltos. Fue puesto en libertad bajo fianza y su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 6 de marzo.

Cómo los investigadores desarrollaron una picadura

Según la denuncia, que acusa a Cordero de soborno y fraude de visados, los agentes de Homeland Security Investigations se enteraron por primera vez de la supuesta mala conducta del agente a través de un antiguo empleado de la embajada que trabajaba en un negocio de consultoría de visados. En 2024, el antiguo empleado de la embajada fue contactado por un promotor musical local, que le facilitó la dirección de correo electrónico de Cordero, jactándose de que la “conexión” dentro de la embajada podría reducir los tiempos de espera para una cita de visado a tan sólo dos semanas. El precio por saltarse la cola: $10,000, la mayor parte a pagar después de la entrevista consular.

El promotor musical no se identifica por su nombre en la denuncia y sólo se describe como un “conocido promotor y agente de talentos musicales en la República Dominicana” que había trabajado legítimamente con el antiguo empleado de la embajada en el pasado para conseguir visados para varios clientes.

En diciembre, los investigadores desarrollaron una operación basada en una segunda fuente confidencial que presentó una solicitud de visado y esperó. Capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp muestran que el promotor reenvió una foto de pasaporte a un contacto guardado como “Milito Clara” y con un número que, según los investigadores, estaba vinculado al teléfono de la embajada de Cordero.

Según la denuncia, cuando Cordero regresó a la isla después de las vacaciones de Navidad, presentó una solicitud oficial de visado con el nombre de otro agente de la DEA, en la que describía al solicitante como un “contacto valioso” que colaboraba en las investigaciones sobre narcotráfico de Estados Unidos. Días después, Cordero dio instrucciones al solicitante para que se comprometiera a contar una historia falsa sobre cómo se habían conocido en un club y que a veces le pagaban $400 en propinas por compartir información con la DEA.

El 27 de enero, la fuente encubierta, que trabajaba bajo las órdenes de las fuerzas de seguridad, recibió la orden de llevar los $7,000 restantes al aparcamiento de un supermercado de Santo Domingo. Los equipos de vigilancia observaron cómo aparcaba un Toyota Prado negro. La fuente subió al asiento del copiloto con una bolsa de la compra roja llena de billetes. Momentos después, salió con su pasaporte, que ahora contenía un visado estadounidense recién expedido.