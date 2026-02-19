Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La trama de sobornos que llevó a la caída de un supervisor de la DEA en la República Dominicana

El plan comenzó con un mensaje en voz baja transmitido por un promotor musical en el Caribe

19 de febrero de 2026 - 8:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente de la Administración para el Control de Drogas escucha mientras el presidente Donald Trump habla con miembros de las fuerzas del orden y soldados de la Guardia Nacional. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Según los investigadores, el plan comenzó con un mensaje en voz baja transmitido por un promotor musical en el Caribe: en lugar de la habitual espera de años para solicitar permiso de entrada en Estados Unidos, se podía obtener una cita para el visado en la embajada estadounidense de la República Dominicana en tan solo dos semanas. Todo lo que se necesitaba eran $10,000 en efectivo y un contacto de confianza dentro de la Agencia Antidroga estadounidense.

RELACIONADAS

Según una denuncia penal presentada el miércoles, ese contacto de la DEA era Melitón Cordero, supervisor de la agencia antinarcóticos asignado a la República Dominicana durante los últimos cinco años. Los fiscales dicen que Cordero aprovechó su posición dentro de la Embajada de Estados Unidos para impulsar las solicitudes de visado, alegando que los solicitantes eran valiosas fuentes de aplicación de la ley - incluso cuando nunca los había conocido.

En total, el veterano agente presentó o aprobó casi 120 remisiones de visados durante su destino, una cifra extraordinariamente alta, según dijeron los funcionarios consulares a los investigadores.

La detención de Cordero la semana pasada en Washington como parte de la investigación en curso llevó a la administración Trump a cerrar abruptamente la oficina de la DEA en el país caribeño por lo que dijo que era una “repugnante y vergonzosa violación de la confianza pública”.

La DEA no ha hecho comentarios sobre las acusaciones concretas, pero ha dicho que está cooperando con los investigadores. Después de que The Associated Press diera a conocer la noticia de la detención de Cordero la semana pasada, el administrador de la DEA, Terry Cole, envió un mensaje en el que tranquilizaba al personal de la agencia asegurando que el cierre sería temporal y que salvaguardaría la reputación de la agencia, cuya abrumadora mayoría de agentes sirven con honor cada día.

No se tolerará el uso indebido del cargo público para beneficio personal”, escribió Cole en el mensaje, cuya copia obtuvo AP. “Las conductas que ponen en entredicho nuestra integridad socavan la confianza que hace posible nuestra misión. Actuaremos con decisión para proteger esa confianza”.

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, publicó el viernes un vídeo en el que acusaba a Cordero de subvertir la agenda de inmigración de la Casa Blanca y sugería que algunas de las personas a las que ayudó podrían incluso no cumplir los requisitos para entrar en Estados Unidos.

“Cuando vendes a nuestro país, y cuando lo haces con una placa, tienes que recordar que te vamos a encontrar y no pienses que si estás fuera del territorio continental de Estados Unidos no vamos a saber lo que estás haciendo”, dijo.

Las llamadas a Cordero y un correo electrónico a un abogado de oficio que lo representó en su comparecencia inicial la semana pasada no fueron devueltos. Fue puesto en libertad bajo fianza y su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 6 de marzo.

Cómo los investigadores desarrollaron una picadura

Según la denuncia, que acusa a Cordero de soborno y fraude de visados, los agentes de Homeland Security Investigations se enteraron por primera vez de la supuesta mala conducta del agente a través de un antiguo empleado de la embajada que trabajaba en un negocio de consultoría de visados. En 2024, el antiguo empleado de la embajada fue contactado por un promotor musical local, que le facilitó la dirección de correo electrónico de Cordero, jactándose de que la “conexión” dentro de la embajada podría reducir los tiempos de espera para una cita de visado a tan sólo dos semanas. El precio por saltarse la cola: $10,000, la mayor parte a pagar después de la entrevista consular.

El promotor musical no se identifica por su nombre en la denuncia y sólo se describe como un “conocido promotor y agente de talentos musicales en la República Dominicana” que había trabajado legítimamente con el antiguo empleado de la embajada en el pasado para conseguir visados para varios clientes.

En diciembre, los investigadores desarrollaron una operación basada en una segunda fuente confidencial que presentó una solicitud de visado y esperó. Capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp muestran que el promotor reenvió una foto de pasaporte a un contacto guardado como “Milito Clara” y con un número que, según los investigadores, estaba vinculado al teléfono de la embajada de Cordero.

Según la denuncia, cuando Cordero regresó a la isla después de las vacaciones de Navidad, presentó una solicitud oficial de visado con el nombre de otro agente de la DEA, en la que describía al solicitante como un “contacto valioso” que colaboraba en las investigaciones sobre narcotráfico de Estados Unidos. Días después, Cordero dio instrucciones al solicitante para que se comprometiera a contar una historia falsa sobre cómo se habían conocido en un club y que a veces le pagaban $400 en propinas por compartir información con la DEA.

El 27 de enero, la fuente encubierta, que trabajaba bajo las órdenes de las fuerzas de seguridad, recibió la orden de llevar los $7,000 restantes al aparcamiento de un supermercado de Santo Domingo. Los equipos de vigilancia observaron cómo aparcaba un Toyota Prado negro. La fuente subió al asiento del copiloto con una bolsa de la compra roja llena de billetes. Momentos después, salió con su pasaporte, que ahora contenía un visado estadounidense recién expedido.

Cordero nunca salió del todoterreno, según la declaración jurada firmada por el investigador del HSI Robert Tansey, pero las cámaras de seguridad de la embajada le captaron saliendo del recinto en el mismo Toyota Prado justo antes de la reunión. La fuente identificó posteriormente a Cordero en una rueda de reconocimiento fotográfica.

Tags
Breaking NewsRepública DominicanaCaribeEstados UnidosDEA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: