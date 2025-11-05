Opinión
Feriados
5 de noviembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La última confesión: despertó del coma para señalar a su novia por su accidente y luego murió

Durante el periodo de lucidez, Daniel Waterman acusó a su pareja con la Policía

5 de noviembre de 2025 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel Waterman estuvo en coma por nueve meses. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Estados Unidos - Daniel Waterman, un hombre de 22 años, murió luego de nueve meses en coma en un centro médico de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que, antes del fallecimiento, despertó para revelarle a las autoridades que su novia estaba involucrada en el accidente de tránsito del que fue protagonista.

El diario estadounidense “The New York Post” aseguró que, durante el periodo de lucidez, Daniel Waterman, nacido en Nueva York, acusó a su pareja Leigha Mumby con la Policía.

“No me importa lo que pase. Recibirás lo que te mereces”, fueron las palabras del joven, quien se accidentó en febrero de 2025, mientras conducía por la Interestatal 95 en el condado de Flagler, Florida.

Los reportes oficiales del accidente de tránsito revelaron que Daniel iba como copiloto en el momento del accidente, un detalle que por más de nueve meses llamó la atención de los investigadores, pues por la gravedad del choque, el joven de 22 años se rompió el cuello, la espalda, clavícula, la pierna y el tobillo, situación que lo mantuvo en coma por más de nueve meses.

Según reseñan los medios estadounidenses, antes de su muerte, Daniel Waterman habría reaccionado y reveló que su novia era quien iba al volante y además, habría provocado el choque intencionalmente, pues estaban teniendo una fuerte discusión.

La madre del joven de 22 años también contó en medios locales, que la discusión habría tenido lugar porque Leigha Mumby, de 24 años de edad, había descubierto que estaba embarazada y encontró unos mensajes en el celular de Daniel, donde coqueteaba con otra mujer.

Los informes de las autoridades revelan que la mujer resultó herida, pero sobrevivió al igual que su bebé, quien estaba en gestación y que nació meses después. En el testimonio oficial, ella aseguró no conocer las causas del accidente.

Durante meses, Daniel estuvo internado en un centro médico, donde reaccionó y por medio de una pizarra contó cómo ocurrieron los hechos. Luego, en julio, fue trasladado al Hospital Universitario Upstate en Syracuse para continuar su recuperación y allí murió de neumonía el 8 de octubre.

“Nunca se rindió. Durante todo este tiempo, literalmente nunca se rindió”, dijo su madre, Heather Waterman, en diálogo con syracuse.com.

La mujer, de 24 años, fue acusada de conducción temeraria y de homicidio vehicular como resultado de la muerte de Waterman, informó la revista “People”. Se sabe que afronta el proceso en libertad, pues habría pagado una fianza de $15,000.

Por otro lado, la familia de Daniel Waterman lucha por la custodia del bebé. Su abuela paterna prometió enfrentarse a una batalla legal para poder tener al menos con ella y criarlo en Nueva York.

“Haremos todo lo posible para traerla con nosotros. Él quería que se criara en Nueva York con su familia”, dijo la abuela en conversación con syracuse.com.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
¿Quiénes somos?

