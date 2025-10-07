León XIV viajará al Líbano para enviar “un mensaje de paz” en Oriente Medio

Ciudad del Vaticano— El papa León XIV explicó este martes que durante su anunciado viaje al Líbano el próximo diciembre, como segunda etapa de una gira que lo llevará previamente a Turquía, tiene como objetivo lanzar “de nuevo un mensaje de paz” en Oriente Medio.

“Voy al Líbano por la posibilidad de anunciar de nuevo un mensaje de paz en Oriente Medio y en un país que tanto ha sufrido. Trataremos de llevar ese mensaje de paz y esperanza”, dijo a su salida del palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo.

En este sentido recordó que también su antecesor, Francisco, quería visitar el Líbano para “abrazar” al país tras tanto sufrimiento, apuntando especialmente la explosión de Beirut en 2020 que causó más de 200 muertos.

La Santa Sede confirmó esta mañana el que será el primer viaje apostólico de León XIV, a Turquía y Líbano desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, una visita muy deseada por su antecesor Francisco, fallecido el pasado abril.

El papa estadounidense, que tiene también nacionalidad peruana, viajará a Turquía entre el 27 y el 30 de noviembre para conmemorar el 1,700 aniversario del Concilio ecuménico de Nicea, el primero de la historia del cristianismo y convocado en el 325 por el emperador Constantino.

“Este es un momento verdaderamente importante y un viaje que el papa Francisco quería hacer. Para todos los cristianos es un momento de auténtica unidad en la fe y no hay que perder este momento histórico. No es para mirar atrás, sino hacia delante”, subrayó.