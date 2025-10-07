Opinión
7 de octubre de 2025
78°nubes dispersas
Nicolás Maduro pide ayuda al papa León XIV para mantener la paz en Venezuela

El presidente venezolano busca la ayuda del pontífice en medio de tensiones con Estados Unidos por operativos militares antidrogas

7 de octubre de 2025 - 10:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los comentarios de Maduro se producen mientras el ejército de Estados Unidos continúa atacando supuestos barcos que transportan drogas en las aguas de Venezuela en lo que el presidente Donald Trump ha declarado un “conflicto armado” con los cárteles. (MIGUEL GUTIERREZ)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas, Venezuela — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el lunes que le ha pedido al papa León XIV que ayude a mantener la paz en el país sudamericano.

RELACIONADAS

Los comentarios de Maduro se producen mientras el ejército de Estados Unidos continúa atacando supuestos barcos que transportan drogas en las aguas de Venezuela en lo que el presidente Donald Trump ha declarado un “conflicto armado” con los cárteles. Maduro dijo que buscó la ayuda del pontífice en una carta.

“Tengo gran fe en que el papa León, como dije en la carta que le envié, ayudará a Venezuela a preservar y lograr la paz y la estabilidad”, dijo Maduro durante su programa semanal en la televisión estatal.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

Maduro no dio detalles de la carta. La oficina de prensa de su gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de una copia del documento.

El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro ataques mortales en el Caribe desde el mes pasado. El último mató a cuatro personas el viernes.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

El gobierno de Donald Trump ha dicho a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requería fuerza militar para combatirlos. Esa afirmación de los poderes de guerra presidenciales sienta las bases para una acción ampliada y plantea preguntas sobre hasta dónde llegará la administración sin la aprobación del Congreso.

Maduro ha dicho repetidamente que las acciones del ejército de Estados Unidos están diseñadas para derrocarlo.

