Nicolás Maduro pide ayuda al papa León XIV para mantener la paz en Venezuela

Caracas, Venezuela — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el lunes que le ha pedido al papa León XIV que ayude a mantener la paz en el país sudamericano.

Los comentarios de Maduro se producen mientras el ejército de Estados Unidos continúa atacando supuestos barcos que transportan drogas en las aguas de Venezuela en lo que el presidente Donald Trump ha declarado un “conflicto armado” con los cárteles. Maduro dijo que buscó la ayuda del pontífice en una carta.

“Tengo gran fe en que el papa León, como dije en la carta que le envié, ayudará a Venezuela a preservar y lograr la paz y la estabilidad”, dijo Maduro durante su programa semanal en la televisión estatal.

Maduro no dio detalles de la carta. La oficina de prensa de su gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de una copia del documento.

El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro ataques mortales en el Caribe desde el mes pasado. El último mató a cuatro personas el viernes.

El gobierno de Donald Trump ha dicho a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requería fuerza militar para combatirlos. Esa afirmación de los poderes de guerra presidenciales sienta las bases para una acción ampliada y plantea preguntas sobre hasta dónde llegará la administración sin la aprobación del Congreso.