Les quitaban sus pasaportes: desarticulan red que explotaba sexualmente a mujeres latinas en España

Mérida (España) - La Policía Nacional española ha desarticulado una organización criminal que, presuntamente, explotaba sexualmente a mujeres de origen latinoamericano en un club de la provincia de Badajoz (oeste), lo que ha permitido la liberación de tres víctimas de trata en una operación con seis detenidos, de los que dos han ingresado en prisión.

La organización captaba a mujeres de origen latinoamericano bajo falsas promesas, aprovechándose de su precaria situación económica y vulnerabilidad, y las retenían y explotaban sexualmente, siendo objeto de lesiones y agresiones sexuales, según informan desde la Dirección General de Policía en nota de prensa.

La investigación policial se inició en febrero de 2025, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y que, en virtud de los hechos relatados, eran compatibles con el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual así como otros ilícitos.

A partir de esta declaración, los agentes identificaron una estructura criminal compuesta por seis individuos con reparto de tareas como la gestión del negocio, captación de mujeres, traslado de víctimas y provisión de sustancias estupefacientes.

Captación, engaño y explotación

La organización prometía a las víctimas trabajos bien remunerados o mejoras económicas en España y en caso de que fuesen captadas en su país de origen, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas, así como las indicaciones precisas para contestar en un posible control policial.

Al llegar al club les retiraban sus pasaportes y les informaban de una deuda contraída de no menos de 8,000 euros.

Una deuda que tenían que saldar mediante servicios sexuales por los que no percibirían ninguna cantidad de dinero, ya que el cobro de los clientes los hacían los miembros de la organización.

El entramado obligaba a las víctimas a estar disponibles las 24 horas del día y no les permitía salir al exterior salvo para ir a realizar servicios sexuales.

Las víctimas eran alojadas en una vivienda anexa al club, formando un único inmueble comunicado solamente por una puerta.

Violencia y drogas

Las mujeres eran objeto de agresiones físicas y sexuales y ofensas verbales por parte del principal investigado, quien mantenía relaciones con ellas sin su consentimiento.

También surtían a los clientes de sustancias estupefacientes y, aprovechando su estado, eran aleccionadas por los explotadores para que cogieran sus teléfonos móviles y realizaran transferencias de dinero a favor de los gerentes del club.