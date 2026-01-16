Líder de la oposición venezolana confía en el retorno de la democracia a su país

Washington- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el viernes que confía en la eventual transición de su país a la democracia después de que el ejército estadounidense derrote al expresidente Nicolás Maduro.

Pero cuando se le presionó, se esforzó por evitar dar detalles sobre sus planes de regresar a casa o cualquier calendario para las elecciones en Venezuela.

Sus comentarios reflejan cómo el apoyo del presidente Donald Trump a un leal a Maduro para liderar Venezuela por ahora ha congelado a la cruzada por la democracia de la nación ganadora del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, Machado ha buscado acercarse a Trump, entregándole su medalla Nobel un día antes en la Casa Blanca.

Mientras Machado se reunía con Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajaba a Venezuela para reunirse con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, una confirmación más de que la que ha sido durante mucho tiempo la segunda de Maduro era la mujer que la Casa Blanca prefería ver dirigiendo Venezuela por ahora.

En declaraciones a la prensa en la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador de Washington, Machado dijo que tenía “profunda, profunda confianza en que tendremos una transición ordenada” a la democracia que también transformará al autoproclamado gobierno socialista de Venezuela, hostil a Estados Unidos durante mucho tiempo, en un fuerte aliado de Estados Unidos.

Rechazó la noción de que Trump eligiera trabajar con Rodríguez, ex vicepresidente de Maduro, por encima de su movimiento opositor, cuyo candidato se creía ampliamente que había ganado las elecciones presidenciales de 2024.

“Esto no tiene nada que ver con una tensión o decisión entre Delcy Rodríguez y yo”, dijo. Pero no dio más detalles, sino que se centró en vagas afirmaciones sobre el mandato popular de su movimiento y el pésimo historial del gobierno en materia de derechos humanos.

En aparente deferencia hacia Trump, apenas dio detalles el viernes sobre lo que discutieron o incluso sobre lo que pensaba que Estados Unidos debía hacer en Venezuela.

“Creo que no necesito instar al Presidente sobre cosas concretas”, dijo.

Machado viajó a Washington buscando reavivar el apoyo a la democracia en Venezuela que Trump mostró durante su primera administración. Ella le entregó el premio que ganó el año pasado, elogiándolo por lo que dijo era su compromiso con la libertad de Venezuela. El Instituto Nobel ha sido claro, sin embargo, en que el premio no puede ser compartido ni transferido.

Trump, que ha hecho campaña activamente para que le concedan el premio, dijo que Machado le dejó la medalla para que se la quedara. “Y por cierto, creo que es una mujer muy buena”, dijo. “Y volveremos a hablar”.

Pero sus esfuerzos hasta ahora han hecho poco para alterar la percepción de la administración Trump de que Rodríguez está mejor preparada para estabilizar la nación sudamericana.

Trump ha seguido adelante con los planes para que las petroleras estadounidenses reactiven las maltrechas infraestructuras energéticas de Venezuela y está explorando la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en Caracas, que cerró durante su primer Gobierno.

Trump ha dicho que sería difícil para Machado liderar porque ella “no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país.”

Machado recorrió Venezuela antes de las elecciones presidenciales de 2024, congregando a millones de votantes que querían poner fin a 25 años de gobierno de partido único. Cuando fue excluida de la carrera electoral, un exdiplomático hasta entonces desconocido, Edmundo González, la sustituyó en la papeleta. Pero los funcionarios electorales leales al partido gobernante declararon ganador a Maduro a pesar de las numerosas pruebas creíbles de lo contrario.