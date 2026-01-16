Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líder de la oposición venezolana confía en el retorno de la democracia a su país

María Corina Machado ofreció pocos detalles sobre sus planes tras reunirse con Donald Trump

16 de enero de 2026 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla en la Heritage Foundation, un influyente think tank conservador, un día después de reunirse con el presidente Donald Trump y miembros del Congreso, en el Capitolio en Washington, el viernes 16 de enero. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el viernes que confía en la eventual transición de su país a la democracia después de que el ejército estadounidense derrote al expresidente Nicolás Maduro.

Pero cuando se le presionó, se esforzó por evitar dar detalles sobre sus planes de regresar a casa o cualquier calendario para las elecciones en Venezuela.

Sus comentarios reflejan cómo el apoyo del presidente Donald Trump a un leal a Maduro para liderar Venezuela por ahora ha congelado a la cruzada por la democracia de la nación ganadora del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, Machado ha buscado acercarse a Trump, entregándole su medalla Nobel un día antes en la Casa Blanca.

Mientras Machado se reunía con Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajaba a Venezuela para reunirse con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, una confirmación más de que la que ha sido durante mucho tiempo la segunda de Maduro era la mujer que la Casa Blanca prefería ver dirigiendo Venezuela por ahora.

En declaraciones a la prensa en la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador de Washington, Machado dijo que tenía “profunda, profunda confianza en que tendremos una transición ordenada” a la democracia que también transformará al autoproclamado gobierno socialista de Venezuela, hostil a Estados Unidos durante mucho tiempo, en un fuerte aliado de Estados Unidos.

Rechazó la noción de que Trump eligiera trabajar con Rodríguez, ex vicepresidente de Maduro, por encima de su movimiento opositor, cuyo candidato se creía ampliamente que había ganado las elecciones presidenciales de 2024.

“Esto no tiene nada que ver con una tensión o decisión entre Delcy Rodríguez y yo”, dijo. Pero no dio más detalles, sino que se centró en vagas afirmaciones sobre el mandato popular de su movimiento y el pésimo historial del gobierno en materia de derechos humanos.

La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025.El Comité Noruego del Nobel destacó su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.Tal como esperaban los observadores, el premio se le escapó así al presidente estadounidense Donald Trump, que manifestó de forma reiterada su deseo de verse galardonado con el Nobel de la Paz, como lo fuera su predecesor demócrata Barack Obama.
1 / 16 | ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz?. La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. - Ariana Cubillos

En aparente deferencia hacia Trump, apenas dio detalles el viernes sobre lo que discutieron o incluso sobre lo que pensaba que Estados Unidos debía hacer en Venezuela.

“Creo que no necesito instar al Presidente sobre cosas concretas”, dijo.

Machado viajó a Washington buscando reavivar el apoyo a la democracia en Venezuela que Trump mostró durante su primera administración. Ella le entregó el premio que ganó el año pasado, elogiándolo por lo que dijo era su compromiso con la libertad de Venezuela. El Instituto Nobel ha sido claro, sin embargo, en que el premio no puede ser compartido ni transferido.

Trump, que ha hecho campaña activamente para que le concedan el premio, dijo que Machado le dejó la medalla para que se la quedara. “Y por cierto, creo que es una mujer muy buena”, dijo. “Y volveremos a hablar”.

Pero sus esfuerzos hasta ahora han hecho poco para alterar la percepción de la administración Trump de que Rodríguez está mejor preparada para estabilizar la nación sudamericana.

Trump ha seguido adelante con los planes para que las petroleras estadounidenses reactiven las maltrechas infraestructuras energéticas de Venezuela y está explorando la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en Caracas, que cerró durante su primer Gobierno.

Trump ha dicho que sería difícil para Machado liderar porque ella “no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país.”

Machado recorrió Venezuela antes de las elecciones presidenciales de 2024, congregando a millones de votantes que querían poner fin a 25 años de gobierno de partido único. Cuando fue excluida de la carrera electoral, un exdiplomático hasta entonces desconocido, Edmundo González, la sustituyó en la papeleta. Pero los funcionarios electorales leales al partido gobernante declararon ganador a Maduro a pesar de las numerosas pruebas creíbles de lo contrario.

Machado, venerada por millones de venezolanos, pasó a la clandestinidad, pero prometió seguir luchando hasta que se restableciera la democracia. Reapareció meses después para recoger su Premio Nobel de la Paz en Noruega, la primera vez en más de una década que salía de Venezuela.

Tags
Breaking NewsVenezuelaMaría Corina MachadoNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpCasa BlancaPremio NobelCIA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: