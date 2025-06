Lo último: Israel amenaza al líder supremo de Irán tras ataques contra Tel Aviv

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, culpó al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y afirmó que el ejército “ha recibido instrucciones y sabe que, para lograr todos sus objetivos, este hombre no debe seguir existiendo”.

Israel, por su parte, lanzó ataques contra el reactor de agua pesada de Arak, su último ataque contra el extenso programa nuclear iraní. La televisión estatal iraní afirmó que no había “ningún peligro de radiación” y que las instalaciones habían sido evacuadas antes del ataque.

19 muertos en ataque aéreo israelí contra Gaza

Un ataque aéreo israelí perpetrado el jueves contra el campamento de Shati, en el norte de Gaza, causó la muerte de 19 personas, entre ellas tres niños y cinco mujeres, e hirió a otras 70, según declaró a The Associated Press Mohamed Abu Selmiyah, director del Hospital Shifa. Añadió que el ataque tuvo como objetivo a un grupo de ciudadanos de la zona.

Pacientes de hospital israelí fueron trasladados antes del ataque con misiles

Durante una visita al sótano del Centro Médico Soroka, el personal declaró a The Associated Press que unos 60 pacientes fueron trasladados allí. Esa parte del hospital se utilizaba anteriormente como guardería donde los empleados podían dejar a sus hijos, según informaron.

La doctora Dana Braiman afirmó que, de no haber sido trasladados, muchos podrían haber resultado heridos o muertos por el misil. “Las camas donde yacían ya no están”, declaró.

No está claro cuál es el plan a seguir. El hospital está intentando trasladar a los pacientes a otras clínicas en caso de que haya otro impacto y más víctimas, pero el personal afirma que lo están gestionando poco a poco.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia habla con el secretario de Estado de Estados Unidos

Tajani y Rubio coincidieron en que “Irán no debe tener la bomba atómica”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en un comunicado.

Trump decidirá en dos semanas si atacará a Irán, según la Casa Blanca

“Con base en la posibilidad sustancial de que se celebren o no negociaciones con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre si iré o no en las próximas dos semanas”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa, a la prensa, citando a Trump.

ONU: Un importante corte de telecomunicaciones afecta el centro y sur de Gaza por tercer día consecutivo

“Controlan el escenario del conflicto y no nos están dando las aprobaciones necesarias”, declaró Dujarric. “Y no puedo enfatizar la urgencia con la que necesitamos comunicaciones para asegurarnos de que podamos operar en el entorno más seguro posible, en un entorno que, principalmente, no es seguro”.