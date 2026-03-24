Los rebeldes del Congo retuvieron a periodistas en contenedores en condiciones brutales

Un grupo rebelde del este del Congo ha recluido a civiles, entre ellos dos periodistas, en contenedores metálicos sin luz ni ventilación, según denunció el martes un grupo de defensa de los derechos humanos.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), el M23, que controla parte del este del Congo y cuenta con el apoyo de Ruanda, utiliza los contenedores de la ciudad de Goma como celdas de detención improvisadas, en condiciones “inhumanas” y “degradantes”.

A partir de los testimonios de testigos, imágenes de satélite y fotografías recogidas en 2025, RSF afirma que al menos dos periodistas se encontraban entre los detenidos en los contenedores, instalados en el recinto de la asamblea legislativa de la provincia, en Goma. Las identidades de los testigos no se han revelado por razones de seguridad.

Hasta 80 detenidos a la vez estaban colocados dentro de un contenedor, sin luz ni ventilación, y sólo se les permitía salir una vez al día. Los testigos afirmaron que recibían una alimentación mínima, mientras que algunos denunciaron palizas rutinarias. Según los testimonios, las condiciones eran extremas -calor sofocante durante el día y frío por la noche- y se registraron muertes. A menudo, los supervivientes permanecían recluidos durante semanas antes de ser trasladados a otros lugares.

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El M23 no respondió inmediatamente a una solicitud de The Associated Press para hacer comentarios.

La toma de Goma por los rebeldes el año pasado ha empeorado las condiciones de los periodistas que trabajan en el este del Congo, donde las amenazas y los ataques ya eran generalizados. Según Reporteros sin Fronteras, el M23 ha reforzado el control sobre la cobertura de los medios de comunicación, imponiendo restricciones al lenguaje utilizado para describir su presencia.