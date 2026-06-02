Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre amenaza con una cuchilla a empleado de farmacia en Carolina para robar mercancía

El sospechoso abandonó el lugar sin causarle daño físico a ninguna persona

2 de junio de 2026 - 4:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fotografías muestran a una mujer vestida con el uniforme de la Policía Estatal masturbándose con un batón y en poses sexuales. (Archivo)
Mediante amenzaza, el sospechoso huyó con varios artículos de asistencia y cuidado de salud.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo reportado en la mañana del martes en una farmacia Walgreens de Carolina, donde un hombre presuntamente amenazó con una cuchilla a un empleado y huyó con varios artículos de asistencia y cuidado de salud.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a las 9:52 a.m. en la sucursal de la cadena de farmacias ubicada en la avenida Roberto Sánchez Vilella, cuando un individuo se apropió de mercancía valorada en $292.97 e intentó salir del establecimiento sin pagar.

La querella fue presentada por un asistente de gerente de la tienda, quien alegó que al intervenir con el sospechoso, este le mostró una cuchilla y lo amenazó para que se apartara del camino.

La mercancía hurtada consistió en un andador con ruedas para movilidad (“Knee Walker”), un inodoro portátil de cabecera y un inhalador de vapor (“Vicks Personal Steam Inhaler”).

El sospechoso abandonó el lugar sin causarle daño físico a ninguna persona. Fue descrito como de tez negra, delgado y alto. Al momento de los hechos vestía una camisilla blanca, pantalón de mahón azul, pañuelo en la cabeza y tenis color crema y blanco.

Tags
RobosPolicía de Puerto RicoCarolinaBreaking NewsCICWalgreens
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: