Hombre amenaza con una cuchilla a empleado de farmacia en Carolina para robar mercancía

La Policía investiga un robo reportado en la mañana del martes en una farmacia Walgreens de Carolina, donde un hombre presuntamente amenazó con una cuchilla a un empleado y huyó con varios artículos de asistencia y cuidado de salud.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a las 9:52 a.m. en la sucursal de la cadena de farmacias ubicada en la avenida Roberto Sánchez Vilella, cuando un individuo se apropió de mercancía valorada en $292.97 e intentó salir del establecimiento sin pagar.

La querella fue presentada por un asistente de gerente de la tienda, quien alegó que al intervenir con el sospechoso, este le mostró una cuchilla y lo amenazó para que se apartara del camino.

La mercancía hurtada consistió en un andador con ruedas para movilidad (“Knee Walker”), un inodoro portátil de cabecera y un inhalador de vapor (“Vicks Personal Steam Inhaler”).