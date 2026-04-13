Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Luto en Haití tras la muerte de 30 personas en un importante sitio turístico: lo que ocurrió

La tragedia fue en Ciudadela de Laferrière, una fortificación que figura como uno de los principales atractivos del país

13 de abril de 2026 - 10:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Monumento histórico Ciudadela Henri, cerca de Cap-Haïtien en donde fallecieron al menos 30 personas el 11 de abril de 2026. (Visit Haití/Listín Diario GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las autoridades de Haití han decretado este lunes tres días de luto nacional, a partir del martes, por la “tragedia” registrada durante el fin de semana en un lugar turístico muy concurrido de Haití, donde murieron al menos 30 personas a causa de una estampida.

RELACIONADAS

La oficina del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la decisión ha sido adoptada durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para abordar lo sucedido en la Ciudadela de Laferrière.

“En estos momentos de profunda aflicción, la República se inclina con solemnidad ante la memoria de las víctimas y envía sus sinceras condolencias a las familias de luto”, ha apuntado, antes de confirmar los tres días de luto entre el 14 y el 16 de abril y asegurar que el Gobierno se hará cargo de los gastos funerarios.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

“Durante este tiempo, la bandera nacional ondeará a media asta como señal de reflexión, respeto y unidad nacional”, ha señalado, al tiempo que ha reiterado que el Estado “cumplirá su deber de protección, verdad y justicia”, incluidas medidas para “llevar ante la justicia” a los responsables del incidente.

Así, Fils-Aimé ha pedido a la población “unidad, dignidad y sentido de responsabilidad” ante la situación, tras la muerte de 30 personas por una estampida supuestamente causada por una gran afluencia de visitantes en la Ciudadela de Laferrière, ubicada en el municipio de Milot, en el norte del país.

La fortificación, que data del siglo XIX y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), constituye uno de los principales atractivos turísticos del país caribeño. Levantada por antiguos esclavos, es considerada además un emblema de la lucha de Haití por su libertad frente al dominio colonial francés.

Tags
Breaking NewsHaití
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: