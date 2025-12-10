Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Madre de María Corina Machado asegura que su hija no defraudará a los venezolanos

La progenitora de la líder opositora señaló que esta vive en Venezuela, pero se desconoce su localización exacta

10 de diciembre de 2025 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La madre de la líder opositora venezolana señaló que no ha podido hablar con su hija, que vive en paradero desconocido en Venezuela, pero que había asegurado el pasado fin de semana que llegaría a Oslo para recoger en persona el Premio Nobel de la Paz. (Cristian Hernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La madre de la opositora venezolana María Corina Machado, Corina Parisca, dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y “todos” los venezolanos, y prometió que la exdiputada no les defraudará en su lucha.

RELACIONADAS

“Ella está tan bien representada tanto por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que está esperando esto y más. Y ella lo dará”, afirmó a medios en Oslo, entre ellos EFE, después de conocerse que la política finalmente no ha podido llegar a la capital noruega.

Parisca recalcó que tiene “en el alma la satisfacción” de que “todo el mundo está reconociendo en María Corina, una gran mujer entregada a la bondad, a la a la ayuda, a su país y al mundo en general, en todo lo que ella puede”.

“Ahora sí me siento súper orgullosa”, enfatizó.

“Estábamos esperando a Cori, pero si el Señor decidió que no venga, está bien representada por su mamá y sus nietos”, dijo, y explicó que la “fe la sostiene” a ella en estos momentos.

La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025.El Comité Noruego del Nobel destacó su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.Tal como esperaban los observadores, el premio se le escapó así al presidente estadounidense Donald Trump, que manifestó de forma reiterada su deseo de verse galardonado con el Nobel de la Paz, como lo fuera su predecesor demócrata Barack Obama.
1 / 16 | ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz?. La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. - Ariana Cubillos

“Y la fe en la seguridad de que es el camino que Dios eligió para ella. Ella se lo ha ganado con su trabajo, pero cualquier resultado o circunstancia que se presente no es ella, porque no es lo que ella está buscando”, subrayó.

La madre de la líder opositora venezolana señaló que no ha podido hablar con su hija, que vive en paradero desconocido en Venezuela, pero que había asegurado el pasado fin de semana que llegaría a Oslo para recoger en persona el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, Parisca le envió un mensaje a María Corina Machado: “mi amor, te queremos mucho, te queremos más que nunca, pero no porque te hayan dado un premio. Claro que eso contribuye, pero porque tú eres como eres”, dijo.

“Cori mi vida, nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí un poquito en el alma de cada uno”, añadió mirando a las cámaras de televisión internacionales.

Tags
Breaking NewsVenezuelaMaría Corina MachadoPremio Nobel
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: