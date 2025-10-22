Más de 40 muertos en un choque entre autobuses y otros vehículos en el oeste de Uganda

Kampala - Al menos 46 personas murieron en un accidente que afectó a dos autobuses y otros dos vehículos en una carretera en el oeste de Uganda, informó la policía el miércoles, en uno de los peores accidentes de tráfico en el país de África Oriental en los últimos años.

La policía informó primero de 63 muertos en un comunicado enviado a los periodistas, pero luego revisó la cifra a 46 y señaló en otro comunicado que algunas personas encontradas inconscientes en la escena del accidente en realidad seguían vivas.

“En el momento del accidente, varias víctimas fueron encontradas inconscientes, y algunas pueden haber sido incluidas erróneamente en el conteo inicial de fallecidos”, decía el comunicado.

Varias personas resultaron heridas en el accidente ocurrido después de la medianoche en la carretera hacia Gulu, una ciudad importante en el norte de Uganda.

Dos conductores de autobús que iban en direcciones opuestas intentaron adelantar a otros vehículos y chocaron cerca de la ciudad de Kiryandongo, según la policía.

PUBLICIDAD

“En el proceso, ambos autobuses se encontraron de frente durante las maniobras de adelantamiento”, dijo el comunicado de la policía.

Los accidentes de tráfico mortales son comunes en Uganda y en otras partes de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas. La policía generalmente culpa de estos accidentes a los conductores que exceden la velocidad. En agosto, un autobús que transportaba dolientes de regreso a casa desde un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja, matando al menos a 25 personas e hiriendo a varias otras.

El número de muertos en el último accidente en Uganda es inusualmente alto, dijo Irene Nakasiita, portavoz de Cruz Roja, quien describió a víctimas con miembros rotos y hemorragias. Dijo que las imágenes de la escena eran demasiado espantosas para compartirlas.

“La magnitud de este incidente es muy grande”, dijo Nakasiita.

Si bien las víctimas de accidentes pueden esperar recibir ayuda de los testigos y otros rescatistas que acuden a los lugares de los accidentes, “por la noche ni siquiera hay espectadores”, dijo.

La mayoría de las personas heridas recibían tratamiento en un hospital gubernamental cercano.

En Uganda, 5,144 personas murieron en accidentes de tráfico en 2024. Ese número aumentó desde 4,806 en 2023 y 4,534 en 2022, según las cifras oficiales de la policía, que muestran un preocupante aumento en el número total de muertos o heridos en accidentes de tráfico en los últimos años.

Los adelantamientos imprudentes y el exceso de velocidad representaron el 44.5% de todos los accidentes documentados en 2024, según el último reporte de criminalidad de la policía.

PUBLICIDAD

“A medida que continúan las investigaciones, instamos encarecidamente a todos los automovilistas a ejercer la máxima precaución en las carreteras, especialmente evitando adelantamientos peligrosos e imprudentes, que siguen siendo una de las principales causas de accidentes en el país”, dijo la policía en su comunicado tras el último accidente.

Además de la conducción imprudente y la mala infraestructura, hay una escasa aplicación de las normas de tráfico, especialmente para los vehículos pesados que se mueven por la noche, dijo Joseph Beyanga, un activista de seguridad vial que lleva años tratando de crear conciencia sobre las muertes en carretera en Uganda.

Dijo a The Associated Press que el accidente en Kiryandongo mostró que él y otros tienen más trabajo por hacer. “Estos accidentes son solo un cruel recordatorio de que todavía tenemos un largo camino por recorrer”, dijo. “Por parte del gobierno, hay una total ausencia de aplicación. Lo que está sucediendo en las carreteras es anarquía”.

Beyanga, que hace campaña con el nombre de Joe Walker, organiza caminatas regulares desde Kampala, la capital de Uganda, hacia el campo, a las que a menudo asisten cientos de seguidores.