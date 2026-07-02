Médicos venezolanos temen que secuelas del terremoto provoquen una crisis sanitaria más grave

Caracas, Venezuela— Los médicos expresaron este miércoles su temor a que las secuelas del devastador doble terremoto que sacudió Venezuela puedan desencadenar una crisis sanitaria cada vez más grave, caracterizada por lesiones sin tratar, enfermedades infecciosas y un sistema sanitario que ya se encuentra al límite.

Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie, sin acceso a agua potable y en condiciones sanitarias pésimas, tras los terremotos del 24 de junio que, según las autoridades, se cobraron la vida de al menos 2,295 personas y dejaron más de 11,000 heridos.

Los trabajadores humanitarios afirmaron que las secuelas de los terremotos se han convertido en una grave crisis sanitaria que, a menos que se controle rápidamente, se cobrará más vidas en los próximos días y semanas. La emergencia ha puesto de manifiesto la escasez crónica de médicos en Venezuela, consecuencia de años de crisis económica, falta de financiación y emigración.

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“El problema que prevemos que se avecina son las infecciones que podrían transmitir los pacientes que llevan más tiempo expuestos a la catástrofe”, afirmó Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste. el doctor José Gregorio Hernández, en Caracas, la capital. “Ya hemos pasado por un periodo de traumatismos complejos —que seguirán produciéndose—, pero ahora la situación se complica con las infecciones".

Los trabajadores humanitarios también advierten de que los graves daños sufridos por las infraestructuras podrían provocar brotes de enfermedades en las comunidades más afectadas.

“Hace mucho calor y existe una gran preocupación por las posibles enfermedades transmitidas por vectores”, afirmó Veronique Durroux, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU para América Latina y el Caribe. “La gestión de residuos es un problema. La gestión de los escombros, cuando se ve la magnitud de la devastación, resulta muy preocupante”.

Bomberos estadounidenses del equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax sacan a un niño de entre los escombros tras rescatarlo a él y a su padre de un edificio que colapsó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) (Matias Delacroix)

Estados Unidos despliega 900

Según declaró Steven McLoud, portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, a The Associated Press, a fecha de miércoles había 900 militares estadounidenses sobre el terreno para apoyar las operaciones de socorro y rescate.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han reparado una pista dañada por el terremoto en el principal aeropuerto internacional del país, que da servicio a Caracas, para permitir la llegada de ayuda humanitaria, y han desplegado buques de la Armada frente a la costa para recibir a los supervivientes trasladados por vía aérea. Se han enviado otras 100 personas del Departamento de Estado de Estados Unidos para colaborar en esas tareas, según ha declarado McLoud.

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Hasta ahora, la Administración Trump ha ofrecido a Venezuela 300 millones de dólares en ayuda, canalizada a través de organizaciones humanitarias y de las Naciones Unidas. Pero eso no es más que una pequeña parte de la ayuda que el país necesita tras los terremotos: los daños materiales causados por los seísmos se estiman en más de 6.7 mil millones de dólares, según un análisis por satélite realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En los últimos días han llegado otros cincuenta equipos internacionales para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate, entre ellos algunos procedentes de países como Ecuador e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela. Contra todo pronóstico, los equipos de rescate siguen encontrando un pequeño número de supervivientes; el martes, por ejemplo, rescataron a un niño pequeño que llevaba seis días atrapado.

1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos 1 / 20 En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Ariana Cubillos Compartir

Hospitales reciben otro golpe

Mucho antes de los terremotos, los hospitales públicos de Venezuela ya se veían sometidos a una gran presión debido a la escasez de agua, energía, equipos médicos esenciales y personal altamente cualificado.

Más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió el cargo y la economía se derrumbó como consecuencia de la mala gestión, la corrupción y la caída de los precios del petróleo.

Entre los que huyeron había muchos médicos y enfermeros especializados.

El Colegio de Médicos de Venezuela ha estimado que aproximadamente un tercio de sus 60,000 médicos colegiados han abandonado el país desde que comenzó la crisis económica. El doctor Huníades Urbina, miembro de la junta directiva de la Asociación de Pediatras de Venezuela, afirmó que el número de médicos que quedan es aproximadamente la mitad de los 84,000 que el país necesita según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

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Urbina añadió que una encuesta nacional realizada en 2025 en los hospitales públicos reveló que faltaba más del 30% de los suministros de urgencias y más del 70% de los suministros de los quirófanos. Los laboratorios están “prácticamente todos cerrados o solo realizan las tareas básicas”, afirmó.

«Los terremotos ponen de manifiesto, una vez más, la incapacidad del Gobierno venezolano para ofrecer un sistema sanitario adecuado que satisfaga las necesidades del pueblo venezolano», afirmó.

Voluntarios y rescatistas ayudan a buscar supervivientes en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026, tras dos fuertes terremotos. (Miguel Medina/Foto de grupo vía AP) (Miguel Medina)

Aumento repentino de casos

Los que aún permanecen allí se enfrentan ahora a la abrumadora tarea de atender miles de lesiones graves provocadas por estructuras de hormigón aplastadas y derrumbadas.

El Hospital del Oeste, el doctor José Gregorio Hernández, en Caracas, carece de los tornillos y placas necesarios para la cirugía ortopédica, así como de gasas medicadas para prevenir infecciones, según ha declarado Cova, quien realiza intervenciones quirúrgicas en extremidades aplastadas en quirófanos improvisados, ya que los posibles daños causados por el terremoto han dejado inaccesibles algunas partes del edificio. Los médicos han llegado incluso a publicar en las redes sociales qué material médico necesitan, solicitando donaciones.

Según el Gobierno, los terremotos causaron daños o afectaron de alguna manera a 38 hospitales de todo el país.

También hay escasez de ambulancias en todo el país, lo que obliga a muchos venezolanos heridos a llegar a los hospitales en la parte trasera de furgonetas, según ha declarado Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela, una red sin ánimo de lucro de profesionales sanitarios. Esa es solo una de las formas en que los ciudadanos de a pie, que se sienten abandonados por el Gobierno, afirman haberse visto obligados a asumir gran parte de las labores de rescate.

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Cuando el caos y el trauma provocados por los terremotos empiecen a remitir, Lorenzo teme que una nueva oleada de pacientes inunde los hospitales: se trata de venezolanos que, al quedarse de repente sin hogar tras los terremotos, llevan toda la semana sin medicación para enfermedades crónicas como el asma, la diabetes y la hipertensión.

Dudas sobre la respuesta del gobierno

El Gobierno de la presidenta en funciones Delcy Rodríguez —que ocupó el cargo de vicepresidenta de Maduro hasta que este fue derrocado por Estados Unidos en enero y que asumió el liderazgo interino con el respaldo de la Administración Trump— se ha enfrentado a críticas cada vez más intensas por su gestión de la catástrofe.

Equipos de rescate permanecen sobre los escombros de un edificio que colapsó durante los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. En la parte superior se observan viviendas del barrio Caribe. (Foto AP/Matias Delacroix) (Matias Delacroix)

Los vídeos que circulan por las redes sociales desde hace unos días parecen mostrar a agentes de seguridad rebuscando entre los escombros de edificios derrumbados y llevándose dólares estadounidenses, electrodomésticos y otras pertenencias personales, lo que ha desatado una indignación generalizada entre los venezolanos. La AP no ha podido verificar estos vídeos.

En respuesta a los vídeos, el Ministerio del Interior anunció el miércoles que había destituido y detenido a cuatro agentes de policía por “incumplir sus obligaciones y aprovecharse de las labores de rescate y ayuda humanitaria”.

Miles de personas siguen desaparecidas, lo que añade incertidumbre al recuento total de víctimas y deja a las familias sumidas en una agonizante incertidumbre mientras esperan durante días junto a los edificios derrumbados, con la esperanza de que aparezcan los cuerpos de sus seres queridos. Una base de datos digital no gubernamental en la que las familias pueden registrar a sus seres queridos desaparecidos indicaba que, a fecha de miércoles, más de 40,600 personas seguían sin aparecer.

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El miércoles, las autoridades estadounidenses rechazaron las acusaciones de que Rodríguez estuviera politizando las medidas de respuesta y restaron importancia a las críticas generalizadas sobre las deficiencias del Gobierno venezolano a la hora de hacer frente a la crisis. El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, atribuyó la culpa a décadas de abandono en Venezuela, lo que, según él, “hizo que esto resultara aún más complicado para el Gobierno actual”.