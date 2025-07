Mientras Donald Trump juega golf en Escocia, manifestantes critican su visita

Trump y su hijo Eric jugaron con el embajador de Estados Unidos en Reino Unido, Warren Stephens, cerca de Turnberry, un campo histórico que la empresa de la familia Trump asumió en 2014. La seguridad era estricta, y los manifestantes se mantuvieron a distancia y no fueron vistos por el grupo durante la ronda de Trump. Vestía de negro, con una gorra blanca con las letras “USA” (“EEUU” en inglés), y fue visto conduciendo un carrito de golf.

Cientos de manifestantes se reunieron en la calle adoquinada y bordeada de árboles frente al Consulado de Estados Unidos a unos 160 kilómetros (100 millas) de distancia en Edimburgo, la capital de Escocia. Oradores en un escenario improvisado dijeron a la multitud que Trump no era bienvenido y criticaron al primer ministro británico Keir Starmer por haber firmado un reciente acuerdo comercial para evitar fuertes aranceles estadounidenses sobre productos importados del Reino Unido.

“Creo que hay demasiados países que sienten la presión de Trump y sienten que tienen que aceptarlo y no deberíamos aceptarlo aquí ”, dijo Osbourne. La ciudadana dual estadounidense-británica dijo que el presidente republicano era “lo peor que le ha pasado al mundo, a Estados Unidos, en décadas”.

“No creo que pudiera simplemente quedarme de brazos cruzados y no hacer nada”, dijo Amy White, de 15 años, de Edimburgo, quien asistió con sus padres. Sostenía un cartel de cartón que decía “No negociamos con fascistas”. Comentó que “tantas personas aquí lo detestan. No estamos divididos. No estamos divididos por religión, raza o lealtad política, simplemente estamos aquí juntos porque lo odiamos”.