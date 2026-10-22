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Misiles rusos golpean a Ucrania

Moscú también aseguró haber derribado más de 800 drones

22 de octubre de 2026 - 2:56 PM

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Rescatistas apagan un fuego en una residencia destruida por misiles rusos en Kiev, capital de Ucrania. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Rusia bombardeó Kiev con misiles balísticos durante un ataque nocturno que se prolongó durante hora, mientras que el ejército ruso informó el jueves que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron más de 800 drones lanzados por Ucrania contra Moscú y otras ciudades.

RELACIONADAS

Al menos cuatro personas murieron en Ucrania y decenas resultaron heridas, según informaron las autoridades.

Los ataques se produjeron apenas unas horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptara el miércoles, “en principio”, retomar las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“Rusia no ha cambiado su forma de librar esta guerra y no está dando ningún paso que indique un deseo genuino de ponerle fin”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la oleada de ataques.

A woman looks at residential house destroyed in a Russian missile strike in Kyiv, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
A woman looks at residential house destroyed in a Russian missile strike in Kyiv, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (The Associated Press)

La anuencia de Putin se produjo durante unas conversaciones en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, quien habló de un “nuevo impulso” hacia la paz tras reunirse el martes con Zelenski en Noruega. Se prevé que las conversaciones comiencen después del 10 de noviembre, aunque no se ha fijado una fecha concreta.

Representantes de los tres países mantuvieron rondas de conversaciones “técnicas” en los Emiratos Árabes Unidos y Suiza durante los meses de enero y febrero, con el objetivo de sentar las bases para negociaciones más detalladas.

Sin embargo, los avances fueron escasos, limitándose prácticamente al intercambio de prisioneros de guerra. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, las posturas de Rusia y Ucrania sobre las condiciones para detener los combates siguen estando muy alejadas.

Estados Unidos ha propuesto los Emiratos Árabes Unidos como posible sede para estas nuevas conversaciones, señaló Zelenski, quien ha insistido en que solo una reunión entre los líderes podría desbloquear la situación.

A woman looks at her damaged apartment after a Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
A woman looks at her damaged apartment after a Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (The Associated Press)

170 ataques rusos contra red eléctrica de Ucrania

Los ataques aéreos rusos alcanzaron 12 regiones de Ucrania durante la noche, causando la muerte de al menos cuatro personas y dejando a decenas de heridos, entre ellos cinco niños, informó Zelenski el jueves a través de sus redes sociales.

Dos mujeres, de 50 y 60 años, fallecieron y decenas de personas más resultaron heridas tras un ataque ruso contra un mercado en Lozova, en la región nororiental ucraniana de Járkov, indicó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional. Otra persona murió en otros ataques contra Járkiv, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

La capital ucraniana vivió una noche de estruendos, con 21 misiles balísticos lanzados en tres oleadas, señaló Zelenski; los proyectiles impactaron en edificios residenciales, instalaciones energéticas, una estación de tren, el sistema de metro de Kiev, centros comerciales y diversos negocios. Una persona falleció en Kiev.

A man looks at residential house destroyed in a Russian missile strike on Kyiv, Ukraine, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
A man looks at residential house destroyed in a Russian missile strike on Kyiv, Ukraine, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) (The Associated Press)

El ataque ruso contra Kiev incluyó tres misiles balísticos equipados con municiones de racimo —bombas que se abren en el aire y liberan una gran cantidad de submuniciones más pequeñas—, indicó Zelenski.

Los ucranianos se preparan para los meses de frío intenso que se avecinan, mientras la reciente escalada de ataques rusos tiene como objetivo la red eléctrica, con el fin de privar a la población civil de calefacción, luz y agua corriente. Ucrania afirma que Rusia está acumulando misiles balísticos para una campaña anual que los ucranianos describen como «convertir el invierno en un arma».

Desde el 11 de octubre, Rusia ha lanzado 170 ataques contra infraestructuras energéticas críticas de Ucrania, afirmó Zelenski.

A firefighter tries to extinguish a fire after a Russian missile attack in central Kyiv, Ukraine, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
A firefighter tries to extinguish a fire after a Russian missile attack in central Kyiv, Ukraine, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (The Associated Press)
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