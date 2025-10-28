Opinión
28 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere la influencer "Coco Trucker", conocida por compartir su vida como camionera, a los 41 años

La camionera se destacó por visibilizar el papel de las mujeres en el transporte pesado

28 de octubre de 2025 - 6:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fallece la camionera e influencer Coco Trucker Girl a los 41 años por un derrame cerebral. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La comunidad del transporte en España y miles de seguidores en redes sociales lamentan la repentina muerte de la conocida camionera e “influencer” Coco Trucker Girl, quien falleció a los 41 años a causa de un derrame cerebral.

RELACIONADAS

La creadora de contenido, cuyo nombre real era Cabadas, dedicó más de dos décadas a conducir camiones y se había convertido en una figura destacada por su labor para visibilizar la presencia femenina en un ámbito tradicionalmente masculino. En sus cuentas de Instagram y TikTok, acumulaba más de 39,000 y 320,000 seguidores, respectivamente.

Nacida en Fornelos de Montes, en la provincia española de Pontevedra, Cabadas se consolidó en los últimos años como una voz influyente dentro del sector del transporte. Su mensaje buscaba romper estereotipos y demostrar que el volante también podía estar en manos de mujeres.

“Me di cuenta de que hacía falta difundir que este trabajo lo puede hacer cualquiera... Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos”, declaró recientemente al medio turolense La Comarca.

Participación en la 10ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz

Pocos días antes de su fallecimiento, la camionera había participado en la 10ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz, un evento en el que solo dos de las asistentes eran mujeres. Durante la jornada, el domingo comenzó a sentirse mal y experimentó un fuerte dolor de cabeza.

Ante el malestar, pidió a su pareja que condujera de regreso a casa, según informó La Comarca. Sin embargo, antes de poder emprender el viaje, se desmayó y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital de Zaragoza, capital de la región de Aragón. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida debido a un derrame cerebral.

La noticia de su fallecimiento provocó gran conmoción entre sus colegas y seguidores. “Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad”, expresó Santiago Gracia, organizador de La Quedada, al citado medio.

Su muerte deja un vacío en una comunidad que reconocía en ella a una pionera por la igualdad y a una referente para quienes buscan abrirse paso en un sector históricamente dominado por hombres.

Tags
Breaking News España influencer Camioneros
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
