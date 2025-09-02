Más de 800 personas murieron y unas 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, indicaron el lunes las autoridades.

Muertos a causa de terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán superan los 1,400. Más de 800 personas murieron y unas 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, indicaron el lunes las autoridades.

Jalalabad - El número de muertos por un fuerte terremoto en el este de Afganistán aumentó a 1,400 el martes, con más de 3,000 heridos, dijo Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, en la red social X.

Los rescatistas están luchando en una “carrera contra el tiempo” para llegar a la zona montañosa y remota devastada por el poderoso terremoto de magnitud 6.0 del domingo, informó un funcionario de la ONU, advirtiendo de un aumento exponencial en el número de víctimas.

El sismo golpeó varias provincias y causó daños extensos. Arrasó aldeas y dejó a personas atrapadas bajo los escombros de casas construidas principalmente de ladrillos de barro y madera, que no pudieron soportar el impacto. El terreno accidentado está dificultando los esfuerzos de rescate y ayuda.

“No podemos permitirnos olvidar a la gente de Afganistán que enfrenta múltiples crisis, múltiples choques, y la resiliencia de las comunidades ha sido saturada”, dijo Indrika Ratwatte, coordinador residente de la ONU para Afganistán.

Instó a la comunidad internacional a dar un paso adelante. “Estas son decisiones de vida o muerte mientras corremos contra el tiempo para llegar a la gente”.

Es el tercer gran terremoto desde que los talibanes tomaron el poder en 2021 y una nueva crisis que azota a Afganistán, que se tambalea por profundos recortes en la financiación de ayuda, una economía débil y el regreso forzoso de millones de personas de Irán y Pakistán.

Ratwatte dijo que cuando las paredes de las casas de madera y barro colapsan, el techo cae sobre los ocupantes, causando lesiones o muertes. Aunque el área tenía baja densidad de población, el terremoto ocurrió cuando todos estaban dormidos.

“Si se modelara en base a lo que ha sucedido antes, claramente no hay duda de que la tasa de víctimas va a ser bastante exponencial”, dijo.

El gobierno talibán, que solo es reconocido por Rusia, ha pedido asistencia de gobiernos extranjeros y del sector humanitario.

Sin embargo, la ayuda para Afganistán es escasa porque compite con otras crisis globales y los presupuestos de ayuda se han reducido en los países donantes.

También hay oposición hacia las políticas restrictivas del gobierno talibán sobre las niñas y mujeres afganas, incluyendo una prohibición de que trabajen para organizaciones no gubernamentales. A principios de este año, Estados Unidos recortó drásticamente el dinero de ayuda a Afganistán, en parte debido a preocupaciones de que el dinero estaba yendo al gobierno talibán.

Kate Carey, subdirectora de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Afganistán, dijo que más de 420 instalaciones de salud habían cerrado o estaban suspendidas debido a la “reducción masiva” en el financiamiento, con 80 de ellas en la región oriental, la zona más afectada por el terremoto del domingo.

