17 de septiembre de 2025
Mujer podría ir a prisión en Malasia por fingir en TikTok que se casó con el hijo del rey

La decisión de la corte se produce después de que la acusada se declara inocente de los cargos

17 de septiembre de 2025 - 11:40 AM

Fotografía de archivo del rey de Malasia, Ibrahim Iskandar. EFE/EPA/Hasnoor Hussain/POOL (Hasnoor Hussain/POOL)
Por Agencia EFE
Una mujer de 43 años se enfrenta a una posible pena de hasta un año de prisión en Malasia por difundir en TikTok un certificado falso de matrimonio entre ella y el regente del estado de Johor, Ismail Idris, hijo del sultán Ibrahim Iskandar, actual monarca del país asiático.

Según el portal Free Malaysia Today, el tribunal que lleva el caso decidió este miércoles que la mujer, imputada el pasado junio por difundir mensajes falsos en la plataforma, deberá comparecer durante el juicio, que se celebrará entre el 3 y el 5 de diciembre.

La decisión de la corte se produce después de que la acusada, que se declara inocente de los cargos, fuera evaluada por psiquiatras forenses, un proceso que había sido ordenado por el juez y que se extendió durante un mes.

La falsa acta de matrimonio, explica la agencia estatal Bernama, fue publicada el 25 de febrero, utilizando una cuenta de TikTok con el nombre “king.charles.ratu”, y habla de nupcias entre el hijo del rey y la “princesa heredera”.

La acusación se basa en una ley que establece multas de hasta 500.000 ringgits (casi 120.00 dólares) y hasta un año de prisión para quienes difundan mensajes obscenos, indecentes, falsos, amenazantes u ofensivos en cualquier medio o plataforma.

En octubre de 2023, el sultán de Johor, Ibrahim Iskandar, fue elegido por las familias reales de Malasia como nuevo rey de la nación de mayoría musulmana.

Los nueve sultanes o sus representantes de Malasia se rotan en el cargo de monarca cada cinco años. El rey, que tiene un papel ceremonial, es visto por los musulmanes del país, que representan el 60 % de unos 35 millones de habitantes, como el patriarca de la etnia malaya

