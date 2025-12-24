Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nayib Bukele responde a Hillary Clinton sobre acusaciones de brutalidad en megacárcel

El presidente salvadoreño dijo estar dispuesto a cooperar con cualquier investigación sobre el particular

24 de diciembre de 2025 - 8:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mensaje del presidente salvadoreño fue en respuesta a una publicación de Clinton en la que compartió un reportaje en video llamado “Surviving Cecot”, producido por el medio estadounidense ProPublica para Frontline, en conjunto con Alianza Rebelde Investiga, Cazadores de Fake News y The Texas Tribune. (Salvador Melendez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Salvador- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le respondió el martes en X a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sobre las acusaciones de que en la megacárcel salvadoreña del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se trata con brutalidad a los prisioneros.

RELACIONADAS

“Si está convencida de que en el Cecot se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente”, publicó Bukele en X en un extenso mensaje en inglés.

Esto fue en respuesta a una publicación de Clinton en la que compartió un reportaje en video llamado “Surviving Cecot”, producido por el medio estadounidense ProPublica para Frontline, en conjunto con Alianza Rebelde Investiga, Cazadores de Fake News y The Texas Tribune.

“¿Tienes curiosidad por saber más sobre Cecot? Escucha a Juan, Andry y Wilmer contar de primera mano cómo la administración Trump los tildó de pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, publicó la excandidata presidencial demócrata.

Bukele escribió que “estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria (incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como “presos políticos”) a cualquier país dispuesto a recibirlos”.

“La única condición es clara: deben ser todos”, aseguró el mandatario centroamericano.

“Esto también sería de gran ayuda para los periodistas y sus ONG favoritas, que entonces tendrían miles de exreclusos disponibles para entrevistas, lo que haría mucho más fácil encontrar voces adicionales críticas del gobierno salvadoreño (o dispuestas a confirmar las conclusiones que ya se esperan)”, apuntó Bukele.

Agregó que “sin duda, si estos testimonios reflejan una realidad sistémica, un conjunto mucho mayor de fuentes no haría más que reforzar la afirmación, y muchos gobiernos deberían estar deseosos de ofrecer protección”.

“Hasta entonces, seguiremos dando prioridad a los derechos humanos de los millones de salvadoreños que hoy viven libres del dominio de las pandillas”, concluyó el presidente salvadoreño.

El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca. Presos sentados en su celda mientras el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica recorre el Centro de Reclusión Terrorista en Tecoluca.
1 / 17 | En las entrañas de la megacárcel de Bukele: 17 fotos que muestran cómo es la vida dentro de la prisión en El Salvador. El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. - Salvador Melendez

Estos mensajes surgen en medio de una polémica después de que el programa estadounidense “60 Minutes” aplazó este domingo por sorpresa una emisión centrada en el Cecot.

El pasado marzo, el Ejecutivo de Donald Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía, y los trasladó a la megacárcel de máxima seguridad del Cecot acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Según se supo después, el Gobierno estadounidense acordó pagar $4.76 millones a El Salvador a cambio de recibir a esas personas.

Tags
Breaking NewsNayib BukeleEl SalvadorHillary ClintonCárceles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: