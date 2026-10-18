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Netanyahu agradece su apoyo a Trump para las elecciones: “Juntos, completaremos la misión”

El primer ministro de Israel, sin embargo, no explicó la misión conjunta

18 de octubre de 2026 - 1:22 PM

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El breve comunicado de Netanyahu estuvo acompañado de un vídeo con imágenes de ambos mandatarios juntos, intercalado con frases de Trump en apoyo al israelí. (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció este domingo al presidente de EE.UU., Donald Trump, su apoyo de cara a la reeleción en las elecciones parlamentarias israelíes del 27 de octubre, después de que este lo anunciara públicamente en la red social Truth Social.

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“Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!”, escribió Netanyahu en la red social X en respuesta, sin explicitar la misión conjunta pero en un guiño a las escaladas bélicas emprendidas entre ambos países contra Irán.

El breve comunicado de Netanyahu estuvo acompañado de un vídeo con imágenes de ambos mandatarios juntos, intercalado con frases de Trump en apoyo al israelí.

Poco después, Netanyahu compartió una nueva imagen en sus redes junto al magnate estadounidense, en la que ambos aparecen dándose la mano, contrapuesta a cuatro retratos contiguos del presidente palestino, Mahmud Abás; el ayatolá iraní, Mojtaba Jameneí; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogán; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sí relacionó en un comunicado en X el apoyo de Trump con la ofensiva contra la República Islámica: “Sólo Netanyahu podrá continuar la histórica cooperación entre ambos países y entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la campaña contra Irán”.

“Este es un mensaje estratégico de suma importancia para la seguridad futura de Israel”, añadió.

El titular de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, calificó en redes sociales a Trump como “uno de los mayores amigos de Israel en el mundo”.

“Las elecciones en Israel las decidiremos nosotros, los ciudadanos de Israel. Pero haremos bien en escuchar al presidente de la mayor potencia del mundo, simplemente porque tiene razón”, continuó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este domingo su “respaldo total” al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para las elecciones del próximo 27 de octubre, para las que las encuestas dan a su coalición unas estimaciones de escaños similares a las de la de su rival, Gadi Eisenkot.

“Por favor, que esta Carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Isajsrael”, para seguir trabajando en conjunto, afirmó Trump en su red social Truth Social.

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Donald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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