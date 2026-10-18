Trump respalda a Netanyahu para reelección, tras meses de silencio

West Palm Beach, Florida - El presidente Donald Trump respaldó el domingo al atribulado primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su campaña de reelección, un impulso codiciado por la popularidad de Trump, pero que el líder de Estados Unidos había retenido durante meses mientras sus estrategias divergían.

Trump manifestó en una publicación en redes sociales que Netanyahu “ha sido un gran primer ministro guerrero, y un socio aún mayor para la paz en el combate contra la República Islámica de Irán”.

Los israelíes votarán el 27 de octubre, en las primeras elecciones nacionales desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre del 2023.

La falta de un apoyo explícito había sido un revés para Netanyahu y su partido Likud, quien había presentado sus estrechos vínculos con el mandatario norteamericano como un argumento de venta para mantenerse en el poder.

“Gracias, presidente Trump, por el tremendo apoyo y el trabajo juntos”, dijo Netanyahu en un comunicado en hebreo publicado en X. “¡Juntos completaremos la misión!”

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Su partido Likud adjuntó al comunicado un video de 35 segundos que muestra clips de los dos líderes juntos y a Trump elogiando a Netanyahu.

No está claro qué impacto tendría el respaldo en la reñida contienda. Trump sigue siendo popular en Israel, pero muchos israelíes, incluidos comentaristas destacados, han expresado decepción por el resultado inconcluso de la guerra con Irán y la propuesta de alto el fuego de Trump, que no alcanzó muchos de los objetivos de los países cuando lanzaron conjuntamente la guerra en febrero.

En su publicación, Trump volvió a amenazar con “pronto terminar el trabajo” contra Irán “a menos que cambien sus maneras, rápidamente”, pero añadió que quizá no quiera hacerlo si Netanyahu pierde las elecciones. “Si Israel tiene al líder equivocado, que sería cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo nosotros mismos, y no estoy inclinado a hacerlo”, escribió Trump.

Dijo que Netanyahu había sido “fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluida la que proviene incluso de Israel mismo”.

Trump respaldó a Netanyahu en elecciones pasadas y en noviembre envió una carta al presidente israelí Isaac Herzog pidiéndole que indultara a Netanyahu por cargos de corrupción.

Pero los comentarios de Trump sobre Netanyahu en los últimos meses habían sido mucho más moderados, y repetidamente eludió cuando se le preguntó si respaldaría al primer ministro. El mandatario norteamericano, cuando se le preguntó en una entrevista con la revista Time publicada este mes sobre respaldar al líder israelí, respondió: “Ya no estoy involucrado en la política”, pese a que hace campaña y respalda a políticos estadounidenses.

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Trump, especialmente en su segundo mandato, ha buscado dar su sello de aprobación a candidatos en elecciones extranjeras y se atribuye el mérito cuando ganan. Respaldó al primer ministro húngaro Viktor Orbán en su fallida candidatura a un quinto mandato, así como a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y al presidente polaco Karol Nawrocki, y a varios líderes latinoamericanos.

Trump y Netanyahu han sido aliados cercanos y parecían más alineados que nunca tras los ataques conjuntos contra las instalaciones nucleares de Irán en 2025. Pero a lo largo de la guerra han tenido desacuerdos.

Trump criticó la decisión de Israel de atacar un campo de gas iraní clave en las primeras semanas de la guerra. En junio, llamó a Netanyahu “loco”. Trump también dijo que estaba “un poco perturbado” ya que los combates de Israel con milicianos de Hezbollah en Líbano estaban frenando las conversaciones de paz con Irán.