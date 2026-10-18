Tensiones con la policía en ciudades francesas en concentraciones convocadas por redes

París - Nuevas tensiones y algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes se produjeron este domingo por la tarde en París y en otras ciudades francesas, como Toulouse, Lyon, Rennes o Lille, en concentraciones convocadas por redes sociales.

En la capital francesa, la Prefectura de Policía de París señaló que los agentes procedieron a realizar controles ante “un llamamiento a una concentración no declarada”.

En un mensaje enviado a EFE, la Prefectura de Policía de París también indicó que, además de los controles, las fuerzas del orden habían puesto en marcha un dispositivo “para intervenir rápidamente si fuera necesario”.

Añadió que ante las primeras tensiones, los agentes habían intervenido para “dispersar y arrestar”.

1 / 29 | FOTOS: Manifestantes incendian histórico ayuntamiento en medio de protestas en Francia. El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. - PASCAL LACHENAUD 1 / 29 FOTOS: Manifestantes incendian histórico ayuntamiento en medio de protestas en Francia El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. PASCAL LACHENAUD Compartir

En los canales de información se pudieron ver imágenes de cargas y del recurso a los gases lacrimógenos. En una de las entradas de la plaza de la República estaba apostado un camión de la policía con un cañón de agua.

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Estas tensiones se producen un día después de la jornada de protestas masivas que se desarrollaron en Francia y que en París y en muchas ciudades degeneraron en actos de violencia, en particular choques con la policía, ataques a edificios públicos y saqueos y vandalización de cientos de comercios.

Las fuerzas del orden detuvieron a 2,000 personas, una cifra todavía provisional como balance de una jornada en la que resultaron heridos 600 policías, gendarmes y bomberos.

1 / 12 | En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia. La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. - Emma Da Silva 1 / 12 En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Emma Da Silva Compartir

En París, la marcha que salió el sábado de la plaza de la República reunió a 110,000 personas, según el Ministerio del Interior, que cifró en 550,000 los manifestantes en todo el país. Los organizadores elevaron la cifra a más de 800,000.

La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) ha estimado que los daños por el saqueo de unas 1,500 tiendas en toda Francia se contará de “cientos de millones de euros”.

Ante la gravedad de la situación, en un contexto político muy delicado con un Gobierno particularmente frágil y las elecciones presidenciales dentro de seis meses, el jefe del Estado, Emmanuel Macron, va a pronunciar un discurso por televisión.