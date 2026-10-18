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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tensiones con la policía en ciudades francesas en concentraciones convocadas por redes

Las fuerzas del orden detuvieron a 2,000 personas

18 de octubre de 2026 - 12:51 PM

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Varias personas observan un coche calcinado en la Place de la République al día siguiente de una manifestación contra el aumento del costo de la vida, en la que se sumaron las reivindicaciones de los estudiantes, en París, el domingo 18 de octubre de 2026. (Emma Da Silva)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Nuevas tensiones y algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes se produjeron este domingo por la tarde en París y en otras ciudades francesas, como Toulouse, Lyon, Rennes o Lille, en concentraciones convocadas por redes sociales.

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En la capital francesa, la Prefectura de Policía de París señaló que los agentes procedieron a realizar controles ante “un llamamiento a una concentración no declarada”.

En un mensaje enviado a EFE, la Prefectura de Policía de París también indicó que, además de los controles, las fuerzas del orden habían puesto en marcha un dispositivo “para intervenir rápidamente si fuera necesario”.

Añadió que ante las primeras tensiones, los agentes habían intervenido para “dispersar y arrestar”.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. "No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es", declaró el alcalde de esta ciudad del centro de Francia, Guillaume Guérin, en declaraciones a los medios la noche del sábado. Fuego en el Ayuntamiento de Limoges.
1 / 29 | FOTOS: Manifestantes incendian histórico ayuntamiento en medio de protestas en Francia. El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. - PASCAL LACHENAUD

En los canales de información se pudieron ver imágenes de cargas y del recurso a los gases lacrimógenos. En una de las entradas de la plaza de la República estaba apostado un camión de la policía con un cañón de agua.

Estas tensiones se producen un día después de la jornada de protestas masivas que se desarrollaron en Francia y que en París y en muchas ciudades degeneraron en actos de violencia, en particular choques con la policía, ataques a edificios públicos y saqueos y vandalización de cientos de comercios.

Las fuerzas del orden detuvieron a 2,000 personas, una cifra todavía provisional como balance de una jornada en la que resultaron heridos 600 policías, gendarmes y bomberos.

La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.Las autoridades informaron que el sábado varios grupos encapuchados provocaron incendios y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en distintas ciudades. La Policía indicó que el sábado se formaron marchas no autorizadas en el centro de París, integradas por grupos de varios cientos de personas y, en algunos casos, de más de 1,000 participantes.
1 / 12 | En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia. La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. - Emma Da Silva

En París, la marcha que salió el sábado de la plaza de la República reunió a 110,000 personas, según el Ministerio del Interior, que cifró en 550,000 los manifestantes en todo el país. Los organizadores elevaron la cifra a más de 800,000.

La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) ha estimado que los daños por el saqueo de unas 1,500 tiendas en toda Francia se contará de “cientos de millones de euros”.

Ante la gravedad de la situación, en un contexto político muy delicado con un Gobierno particularmente frágil y las elecciones presidenciales dentro de seis meses, el jefe del Estado, Emmanuel Macron, va a pronunciar un discurso por televisión.

Antes de eso, reunirá al primer ministro, Sébastien Lecornu, y a los ministros encargados de gestionar la crisis.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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