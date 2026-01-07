Nicolás Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN.

Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.

1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix 1 / 18 Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Matias Delacroix Compartir

Operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, según las fuentes.

PUBLICIDAD

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella “sufrió lesiones importantes” durante su secuestro. “Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas”. Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones durante la audiencia, y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza.

1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah 1 / 13 Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. Stefan Jeremiah Compartir

Los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, según informaron fuentes a CNN.

Algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron también heridos durante la operación como resultado de un gran tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro, según los funcionarios del gobierno.

Los soldados fueron alcanzados por balas y metralla, pero sus heridas no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen por completo, reiteraron los funcionarios.