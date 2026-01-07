Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses

Corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo

7 de enero de 2026 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su transporte a la corte federal para su comparecencia en Nueva York. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN.

Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, según las fuentes.

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella “sufrió lesiones importantes” durante su secuestro. “Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas”. Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones durante la audiencia, y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, según informaron fuentes a CNN.

Algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron también heridos durante la operación como resultado de un gran tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro, según los funcionarios del gobierno.

Los soldados fueron alcanzados por balas y metralla, pero sus heridas no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen por completo, reiteraron los funcionarios.

Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico de los que se han declarado inocentes.

