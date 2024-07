“¡No más olé!”: Gustavo Petro firma una ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia

“Puede que tenga ancestralidad, pero no puede —menos la justicia— decirle al mundo que es cultura matar por diversión a los seres sintientes”, señaló Petro, desde una tarima, frente a decenas de antitaurinos que se congregaron en la icónica plaza. ”Si nos divertimos matando al animal, entonces nos divertiremos matando a los seres humanos, que somos también animales”, dijo.

“Mi papi me llama cariñosamente ‘semilla’ y al preguntarle la razón me explicó que yo tengo la capacidad de construir un país diferente, uno en el que se respeten a los animales humanos y no humanos y los ecosistemas en los que habitamos, lejos de la barbarie, el dolor, la violencia y la desigualdad”, relató la menor desde la tarima.