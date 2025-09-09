Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de septiembre de 2025
84°tormenta
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

ONU hace lllamado de emergencia para ayudar a damnificados por terremoto en Afganistán

Las autoridades afganas han dicho que el sismo, de magnitud 6.0, dejó más de 2,200 muertos

9 de septiembre de 2025 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades afganas han dicho que el terremoto de magnitud 6.0 del 31 de agosto y las consiguientes réplicas mataron a más de 2,200 personas en el montañoso y accidentado este del país. (Hedayat Shah)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atenas, Grecia— Las Naciones Unidas están haciendo un llamamiento de emergencia para obtener casi $140 millones en fondos que se necesitan desesperadamente para ayudar a casi medio millón de personas afectadas por el devastador terremoto en el este de Afganistán.

RELACIONADAS

Las autoridades afganas han dicho que el terremoto de magnitud 6.0 del 31 de agosto y las consiguientes réplicas mataron a más de 2,200 personas en el montañoso y accidentado este del país. Muchas de las zonas más gravemente afectadas han sido particularmente difíciles de alcanzar, y algunas sólo son accesibles en helicóptero.

La ONU dijo el martes en un comunicado que el plan de respuesta de emergencia de cuatro meses, dotado con $139.6 millones, permitiría a las organizaciones humanitarias ayudar a las 457,000 personas que se han visto afectadas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

Sobrevivientes se sientan sobre los escombros mientras los trabajadores de defensa civil y los soldados del ejército buscan más personas después de que un poderoso terremoto de magnitud 6.0 ​​azotara el este de Afganistán el domingo. (AP Photo/Hedayat Shah)Un hombre intenta limpiar los escombros de una casa derrumbada después de que un poderoso terremoto de magnitud 6,0 ​​sacudiera el este de Afganistán el domingo, matando a muchas personas y destruyendo aldeas, en Mazar Dara, provincia de Kunar, Afganistán, el martes 2 de septiembre de 2025. (AP Photo/Hedayat Shah)Un niño camina a través de una casa parcialmente derrumbada en un área devastada por el poderoso terremoto de magnitud 6,0 ​​del domingo que mató a muchas personas y destruyó aldeas en el este de Afganistán, en Dara Noor, provincia de Kunar, el martes 2 de septiembre de 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)
1 / 18 | FOTOS: Más evidente la destrucción en Afganistán tras terremoto que mató a más de 1,400 personas. Sobrevivientes se sientan sobre los escombros mientras los trabajadores de defensa civil y los soldados del ejército buscan más personas después de que un poderoso terremoto de magnitud 6.0 ​​azotara el este de Afganistán el domingo. (AP Photo/Hedayat Shah) - Hedayat Shah

Más de 3,600 personas han resultado heridas, y los saturados centros de salud se esfuerzan por prestar tratamiento, mientras que más de 6,700 viviendas han resultado dañadas o destruidas. La onu ha declarado que hasta ahora sólo ha podido visitar 49 de las 411 aldeas afectadas debido a los daños sufridos por las carreteras en el accidentado terreno.

‘Este es un momento en el que la comunidad internacional debe profundizar y mostrar su solidaridad con una población que ya ha soportado tanto sufrimiento’, dijo en un comunicado el coordinador humanitario de la onu para Afganistán, Indrika Ratwatte. La proximidad del invierno significa que los esfuerzos de asistencia son una ‘carrera contrarreloj’, añadió Ratwatte.

Las autoridades locales y las organizaciones humanitarias han estado llevando a cabo operaciones de socorro para proporcionar alimentos, refugio y atención médica. El plan de respuesta al terremoto de la onu, que se extenderá hasta finales de año, permitirá a las organizaciones de ayuda aumentar las operaciones, especialmente en las zonas de gran altitud antes del invierno, según el comunicado de la onu.

Tags
Breaking NewsAfganistánTerremotosMuertesONU
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: