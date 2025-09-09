ONU hace lllamado de emergencia para ayudar a damnificados por terremoto en Afganistán

1 / 18 FOTOS: Más evidente la destrucción en Afganistán tras terremoto que mató a más de 1,400 personas

Sobrevivientes se sientan sobre los escombros mientras los trabajadores de defensa civil y los soldados del ejército buscan más personas después de que un poderoso terremoto de magnitud 6.0 ​​azotara el este de Afganistán el domingo. (AP Photo/Hedayat Shah)

Hedayat Shah