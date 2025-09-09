ONU hace lllamado de emergencia para ayudar a damnificados por terremoto en Afganistán
Las autoridades afganas han dicho que el sismo, de magnitud 6.0, dejó más de 2,200 muertos
9 de septiembre de 2025 - 1:59 PM
9 de septiembre de 2025 - 1:59 PM
Atenas, Grecia— Las Naciones Unidas están haciendo un llamamiento de emergencia para obtener casi $140 millones en fondos que se necesitan desesperadamente para ayudar a casi medio millón de personas afectadas por el devastador terremoto en el este de Afganistán.
Las autoridades afganas han dicho que el terremoto de magnitud 6.0 del 31 de agosto y las consiguientes réplicas mataron a más de 2,200 personas en el montañoso y accidentado este del país. Muchas de las zonas más gravemente afectadas han sido particularmente difíciles de alcanzar, y algunas sólo son accesibles en helicóptero.
La ONU dijo el martes en un comunicado que el plan de respuesta de emergencia de cuatro meses, dotado con $139.6 millones, permitiría a las organizaciones humanitarias ayudar a las 457,000 personas que se han visto afectadas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Más de 3,600 personas han resultado heridas, y los saturados centros de salud se esfuerzan por prestar tratamiento, mientras que más de 6,700 viviendas han resultado dañadas o destruidas. La onu ha declarado que hasta ahora sólo ha podido visitar 49 de las 411 aldeas afectadas debido a los daños sufridos por las carreteras en el accidentado terreno.
‘Este es un momento en el que la comunidad internacional debe profundizar y mostrar su solidaridad con una población que ya ha soportado tanto sufrimiento’, dijo en un comunicado el coordinador humanitario de la onu para Afganistán, Indrika Ratwatte. La proximidad del invierno significa que los esfuerzos de asistencia son una ‘carrera contrarreloj’, añadió Ratwatte.
Las autoridades locales y las organizaciones humanitarias han estado llevando a cabo operaciones de socorro para proporcionar alimentos, refugio y atención médica. El plan de respuesta al terremoto de la onu, que se extenderá hasta finales de año, permitirá a las organizaciones de ayuda aumentar las operaciones, especialmente en las zonas de gran altitud antes del invierno, según el comunicado de la onu.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: