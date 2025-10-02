Opinión
2 de octubre de 2025
NoticiasMundo
Organización Mundial de la Salud confirma al menos 400 muertes por malnutrición en Gaza

El organismo internacional aseguró que 80 de estas muertes se han registrado entre menores de cinco años

2 de octubre de 2025 - 3:09 PM

Niños y adultos palestinos esperan para recibir comida en una cocina comunitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 24 de abril de 2025. Al menos 400 personas murieron a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, informó este jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud. (Abdel Kareem Hana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ginebra— Al menos 400 personas murieron a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 son menores de cinco años, informó este jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

Sólo cuatro centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando, y la OMS enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, indicó Peeperkorn en rueda de prensa por vía telemática desde Gaza.

Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición, en un territorio donde se ha declarado la hambruna desde hace dos meses, y ésta se ve agravada por más de medio año de bloqueo casi completo por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria.

Peeperkorn subrayó que a la emergencia por la falta de alimentos se une la escasez de agua, con un millón de gazatíes, aproximadamente la mitad de la población en el territorio, viviendo con menos de seis litros de agua al día, considerado el mínimo vital necesario.

En la misma rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que más de 66,000 personas han muerto en Gaza en casi dos años de ataques israelíes, un 70 % de ellas mujeres y niños, mientras miles más están desaparecidos.

“La OMS estaba en Gaza antes de que comenzara este conflicto, hemos estado allí durante todo el tiempo y cuando termine permaneceremos para ayudar a reconstruir el sistema de salud de Gaza y su población”, aseguró el experto etíope.

Franja de Gaza Organización Mundial de la Salud Conflicto palestino israelí Palestina Israel
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
