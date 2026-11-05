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Paraguay aprueba iniciar juicio político contra Santiago Peña

La sesión, de casi dos horas, estuvo marcada por llamados a que el presidente renunciante sea enviado a prisión por el “escándalo internacional”

5 de noviembre de 2026 - 3:43 PM

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Paraguay (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno bank, aunque el proceso aún debe recibir el aval del Senado, que actúa como juez.

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Los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación contra Peña, a quien responsabilizan de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”, y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia días después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank. Peña anunció su renuncia en un video publicado en la red social X, en el que afirmó que daba un paso al lado para preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.“¡Queremos tu cabeza, Peña!”, gritaban. Sus pancartas exigían un juicio político contra el mandatario, lo calificaban como “el enemigo de los ahorristas” y reclamaban: “Devuélvannos nuestro dinero”.
1 / 9 | La salida de Santiago Peña: el presidente que renunció en medio de una crisis bancaria en Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia días después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank. - Juan Pablo Pino

La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2.9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró Peña en un video difundido en la red social X, mientras se realizaba la sesión en la Cámara.

La sesión, de casi dos horas, estuvo marcada por llamados a que Peña sea enviado a prisión por el “escándalo internacional” que, aseguran, desató la intervención del privado Ueno bank, que ha sido vinculada al ahora exgobernante y cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes en el país.

El legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos, durante su encendida intervención, a continuar presionando para que “los culpables” de la caída del banco, en alusión a Peña, “paguen” con cárcel.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, de la formación Patria Querida, acusó a Peña de haber creado “un esquema” para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.

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