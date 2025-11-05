Personas en pobreza son las más afectadas en las conversaciones climáticas

Río de Janeiro - Cuando el calor del verano llega al barrio de Arara, en el norte de Río, persiste, horneando el ladrillo rojo y el hormigón que conforman muchos de los edificios mucho después de que se haya puesto el sol. Luis Cassiano, que vive aquí desde hace más de 30 años, dice que está preocupado porque las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas.

En las zonas pobres como Arara, quienes pueden permitirse el aire acondicionado —Cassiano es uno de ellos— no siempre pueden contar con él debido a los frecuentes cortes de electricidad en un sistema sobrecargado. Cassiano se alivia un poco con el techo verde que instaló hace una década, que puede mantener su casa hasta 15 grados Celsius (59°F) más fresca que la de su vecino, pero aún así le cuesta estar cómodo.

“El sol en el verano de hoy da miedo”, dijo Cassiano.

Mientras los líderes mundiales llegan a Brasil para las conversaciones sobre el clima, personas como Cassiano son las que más se juegan. Las comunidades pobres son a menudo más vulnerables a peligros como el calor extremo y las tormentas de gran tamaño, y es menos probable que tengan los recursos para afrontarlos que los lugares más ricos.

PUBLICIDAD

Cualquier ayuda de las conversaciones sobre el clima depende de que los países no sólo establezcan promesas y planes para reducir las emisiones. También necesitan encontrar la voluntad política para aplicarlos, así como aportar los miles de millones de dólares necesarios para adaptar todo, desde las cosechas hasta las casas, para resistir mejor el cambio climático causado por el hombre.

Todo ello es muy necesario para los 1,100 millones de personas de todo el mundo que viven en la pobreza aguda, según las Naciones Unidas.

Por eso muchos han elogiado la elección de Belem, una ciudad relativamente pobre, para acoger estas conversaciones.

“Me complace que vayamos a un lugar como éste, porque aquí es donde el clima se une a la pobreza, se une a la demanda, se une a las necesidades de financiación y se une a la realidad de la mayoría de la población de este mundo que se ve afectada por el cambio climático”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Incluso en los países ricos, los pobres se enfrentan a los impactos climáticos

No son sólo los pobres de los países pobres los que sufren cuando la pobreza y el cambio climático chocan. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que incluso en los países muy desarrollados, el 82% de las personas que viven en la pobreza estarán expuestas al menos a uno de los cuatro peligros climáticos: calor elevado, sequía, inundaciones y contaminación atmosférica.

Las personas en situación de pobreza son más vulnerables al cambio climático por varias razones, dijo Carter Brandon, investigador principal del World Resources Institute que trabaja en la economía del cambio climático y en las finanzas de la adaptación al mismo.

PUBLICIDAD

Es posible que no tengan dinero para abandonar zonas como deltas o llanuras aluviales inundadas, laderas propensas a corrimientos de tierra o tierras de cultivo quemadas regularmente por la sequía. Ni para reconstruir después de que un desastre golpee. Y esos golpes financieros pueden verse agravados por otros problemas como problemas de salud, falta de educación o falta de movilidad social.

“No es sólo que el clima destruya edificios o puentes o propiedades. Destruye los medios de vida de las familias. Y si no tienes ahorros, eso es realmente devastador”, dijo Brandon.

El rendimiento de las cosechas se ve afectado en muchos lugares, pero es peor en los países pobres

Incluso los países relativamente desarrollados con más formas de adaptación verán cómo algunos rendimientos agrícolas disminuyen significativamente, según un análisis del PNUD sobre la agricultura mundial en diferentes escenarios de calentamiento.

Pero los países más pobres se verán más gravemente afectados, dijo Heriberto Tapia, jefe de investigación y asesor de asociaciones estratégicas de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.

Tapia dijo que África, con más de 500 millones de personas en la pobreza, es una gran preocupación. Muchos dependen del rendimiento de las cosechas para su subsistencia.

La mayoría de los 550 millones de pequeños productores agrícolas del mundo se encuentran en países de ingresos bajos o medios, trabajando en entornos marginales y más vulnerables a los peligros climáticos, dijo Ismahane Elouafi, directora ejecutiva de CGIAR, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional.

Elouafi cree que la tecnología puede ayudar a aliviar la presión climática sobre muchos de esos agricultores, pero también señaló que muchos no pueden permitírsela. No confía en que la COP de este año proporcione suficiente dinero para ayudar con eso.

PUBLICIDAD

¿Marcará la diferencia la celebración de la COP30 en el Sur Global?

Los funcionarios brasileños pensaron que Belem, en el borde del Amazonas y no una ciudad rica, sería un recordatorio contundente para los negociadores de la dificultad que el cambio climático y el aumento del clima extremo están trayendo a millones de personas cada día.

“Escuché que muchos negociadores se han quejado de que los pongan en una litera, o de tener que compartir una habitación, pero esta es la realidad de la mayoría de la gente en todo el mundo”, dijo Nafkote Dabi, líder de política climática de la organización mundial de desarrollo Oxfam. “Así que creo que hace que las cosas sean reales”.

Pero algunos expertos se mostraron escépticos, a pesar de que el reciente informe del PNUD dice que la necesidad de actuar es urgente.

“Me gustaría que hubieran dicho más sobre cuál es exactamente la acción rápida que hay que tomar, porque no creo que de la COP vaya a salir una acción rápida”, dijo Kimberly Marion Suiseeya, profesora asociada de la Universidad de Duke que estudia cómo las políticas internacionales impactan a las personas en las zonas rurales y forestales.

Con la pobreza ‘sin ceder’, ¿por qué centrarse en el cambio climático?

Aunque la narrativa pública ha sido durante mucho tiempo que la humanidad en general ha estado haciendo progresos en el alivio de la pobreza, los números muestran que ahora hay un ‘estancamiento’, dijo Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. “Los números son altos y no ceden”.

En un memorando previo a la COP30, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, pidió un cambio de priorizar la reducción de emisiones a centrarse en la reducción del sufrimiento humano. Sobre el cambio climático, ‘no hay una historia apocalíptica para los países ricos’, dijo. ‘El lugar donde se pone realmente difícil es en estos países pobres’.

PUBLICIDAD

Pero Conceição dijo que es un error pensar en la reducción de la pobreza y el clima como una compensación.