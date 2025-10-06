Pescadores en Trinidad y Tobago temen por sus vidas tras ataques de Estados Unidos en el Caribe

Puerto España, Trinidad — En una tarde reciente, Kenrick Modie terminó de desenredar su red de pesca en un tranquilo pueblo caribeño.

Mientras se deslizaba en una hamaca en su casa con vista al mar, le preocupaba que su vida y su sustento pudieran ser aniquilados por un ataque militar de Estados Unidos.

Modie vive en la nación caribeña de Trinidad y Tobago, que ahora está enredada en un enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y Venezuela, a solo 17.70 km de distancia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está dando instrucciones de disparar y matar gente”, dijo Modie sobre los recientes ataques militares de Estados Unidos contra presuntos buques de drogas en el Caribe mientras aumenta su presencia militar en la región. “¿Qué podríamos hacer? Somos solo un pequeño punto”.

Sus preocupaciones aumentaron después de que Donald Trump declarara en un memorando obtenido por The Associated Press que Estados Unidos estaba en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga en el Caribe, alegando que están tratando de llevar “veneno mortal” a las costas de Estados Unidos. Y el viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que había ordenado otro ataque contra un pequeño barco que acusó de transportar drogas en las aguas de Venezuela, el cuarto desde que se reveló que Donald Trump les dijo a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales.

Mientras tanto, Venezuela ha acusado a Estados Unidos de acumulación militar y agresión, lo que llevó al presidente Nicolás Maduro a poner en alerta máxima al ejército del país y a los civiles dispuestos a tomar las armas.

Atrapada en el medio está Trinidad y Tobago, una nación con una industria pesquera multimillonaria que emplea a miles de pescadores que echan sus redes casi a diario para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

‘Si morimos, morimos’

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha dicho que los cárteles de la droga han contribuido al dolor y al sufrimiento en su país, y ha instado a Estados Unidos a “matarlos a todos violentamente”.

También dijo que está dispuesta a conceder a Estados Unidos acceso a Trinidad y Tobago, si es necesario, para que los estadounidenses puedan defender a Guyana de la vecina Venezuela, que ha reclamado dos tercios de Guyana como propios.

Nicolás Maduro dijo que la voluntad de Persad-Bissessar de conceder tal acceso es como declarar la guerra contra Venezuela. El presidente venezolano ha pedido que se restablezcan las buenas relaciones con su vecino caribeño, aunque el gobierno de Trinidad y Tobago afirma que no hay mala sangre entre los países.

Mientras que los que están en la autoridad intercambian palabras y los comandantes militares intensifican su postura, docenas de pescadores en Trinidad y Tobago sienten que sus vidas están en riesgo dados los continuos ataques de Estados Unidos y la escalada de tensiones con Venezuela.

“Si morimos, morimos, así es esta vida”, dijo Modie.

Teme ser asesinado por un ataque militar de Estados Unidos mientras está pescando porque cree que su barco podría ser confundido con un buque de contrabando de drogas. Modie dijo que no ha visto pruebas sustanciales de que los muertos en los ataques de Estados Unidos estuvieran transportando drogas. También le preocupa que pescadores inocentes sean asesinados y etiquetados falsamente como narcoterroristas por las autoridades, y que los muertos no puedan limpiar sus nombres.

Pescando con miedo

Solo 11.26 km separan Trinidad y Venezuela en su punto más cercano. En un día claro, Venezuela es visible desde el pueblo de Icacos, que está situado en el extremo suroccidental de Trinidad.

Conduciendo por Icacos y el pueblo vecino de Cedros, docenas de barcos esparcidos a lo largo de la costa muestran lo mucho que estas comunidades dependen de la pesca.

Los pescadores de estos dos pueblos dicen que ya están amenazados por los piratas, y la acumulación militar en el mar ahora añade otra amenaza más.

Observando a otros tres pescadores descargar su captura del día en el Complejo Pesquero de Cedros, Kamal Bikeran dijo que su tripulación ahora se queda en aguas menos profundas y no se adentra tanto en el mar como antes, debido a la tensión que involucra a los tres países.

“Estados Unidos ha venido allí, y el ejército venezolano está diciendo que están más presentes, así que tienes que tener cuidado”, dijo Bikeran. “En cualquier momento, ahí fuera, podrías ser eliminado”.

Obligados a pescar en aguas menos profundas, Bikeran y otros pescadores dijeron que la creciente tensión regional está secando sus medios de vida, ya que ahora están pescando menos peces.

Donald Trump dio a los pescadores una razón para preocuparse después del primer ataque militar de Estados Unidos el 2 de septiembre, que, según dijo, mató a 11 presuntos narcoterroristas.

“El tráfico de barcos ha disminuido sustancialmente”, dijo Donald Trump a principios de septiembre. “Ni siquiera sé acerca de los pescadores. Pueden decir: ‘No voy a subir al barco’”.

Desde entonces, han seguido dos ataques más mortales de Estados Unidos. Al menos dos de las tres operaciones se llevaron a cabo en buques procedentes de Venezuela, lo que irritó a algunos líderes caribeños.

En su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre, los líderes caribeños se refirieron a la región como una zona de paz.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, apeló al diálogo para evitar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, describió la militarización extranjera de las aguas cercanas a Venezuela como “excesivamente preocupante”.

Pescar con miedo se ha convertido en la nueva realidad, dijo Shyam Hajarie, que ha sido pescador durante más de 40 años. El nativo de Cedros, como otros, depende de sus capturas diarias para mantener a su familia. No está seguro de si la acumulación militar en el Caribe afectará pronto a los precios del pescado en el mercado.