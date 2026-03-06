Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía israelí rescata a una tortuga herida por metralla en Jerusalén

Los agentes del escuadrón antibombas descubrieron al pequeño reptil

6 de marzo de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de la toruga. (Policía israelí)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Alejados hasta ahora de lo peor de los bombardeos, que continúan causando muertos y daños en ciudades de Irán y del Líbano, en Israel la policía informó este viernes del rescate de una tortuga herida por metralla, tras la intercepción de un proyectil en el distrito de Jerusalén.

Los agentes del escuadrón antibombas, en el consejo regional de Mateh Yehuda, descubrieron una pequeña tortuga -con una herida ensangrentada en el caparazón- cerca de uno de los fragmentos de un interceptor, detalla el comunicado policial.

“Entendí enseguida que se había lesionado tras el impacto de la munición que habíamos venido a neutralizar. Como es un animal salvaje protegido, no lo dudé. Contacté con veterinarios que me indicaron cómo actuar, le di de comer hierba y la trasladé para que recibiera tratamiento médico”, detalla un sargento sobre lo sucedido, en declaraciones de las que se han hecho eco medios como el Canal 14.

Este viernes, se han escuchado esporádicas alarmas antiaéreas en Israel -que avisan con antelación del lanzamiento de misiles desde Irán-, y por el momento, según los bomberos, dos edificios han resultado dañados por metralla en el centro del país y una persona evacuada por un ataque de pánico.

Además, desde que Israel y Estaods Unidos iniciaran esta guerra contra Irán, diez personas han muerto en el país y otras 2,000 han sido reubicadas en hoteles -sobre todo en Tel Aviv y Jerusalén-, al tener sus viviendas dañadas por impactos u olas expansivas causadas por la explosión de las intercepciones.

En Beirut, el Ejército israelí inició esta mañana su vigésimo séptima acometida aérea desde el inicio de la guerra; en un país en el que los muertos ya superan el centenar y hay más de 600 heridos, además de ordenes israelíes de desalojo sin precedentes contra todo el Dahye y partes del sur del país.

En Irán, tras una madrugada de bombardeos contra su capital de doce millones de habitantes que provocaron terror, pánico y enormes columnas de humo, las autoridades han informado de muertos en la urbe de Shiraz, que se sumarían a los 1,230 fallecidos en estos siete días, según cifras de la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
