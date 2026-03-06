Policía israelí rescata a una tortuga herida por metralla en Jerusalén

Alejados hasta ahora de lo peor de los bombardeos, que continúan causando muertos y daños en ciudades de Irán y del Líbano, en Israel la policía informó este viernes del rescate de una tortuga herida por metralla, tras la intercepción de un proyectil en el distrito de Jerusalén.

Los agentes del escuadrón antibombas, en el consejo regional de Mateh Yehuda, descubrieron una pequeña tortuga -con una herida ensangrentada en el caparazón- cerca de uno de los fragmentos de un interceptor, detalla el comunicado policial.

“Entendí enseguida que se había lesionado tras el impacto de la munición que habíamos venido a neutralizar. Como es un animal salvaje protegido, no lo dudé. Contacté con veterinarios que me indicaron cómo actuar, le di de comer hierba y la trasladé para que recibiera tratamiento médico”, detalla un sargento sobre lo sucedido, en declaraciones de las que se han hecho eco medios como el Canal 14.

PUBLICIDAD

Este viernes, se han escuchado esporádicas alarmas antiaéreas en Israel -que avisan con antelación del lanzamiento de misiles desde Irán-, y por el momento, según los bomberos, dos edificios han resultado dañados por metralla en el centro del país y una persona evacuada por un ataque de pánico.

Además, desde que Israel y Estaods Unidos iniciaran esta guerra contra Irán, diez personas han muerto en el país y otras 2,000 han sido reubicadas en hoteles -sobre todo en Tel Aviv y Jerusalén-, al tener sus viviendas dañadas por impactos u olas expansivas causadas por la explosión de las intercepciones.

En Beirut, el Ejército israelí inició esta mañana su vigésimo séptima acometida aérea desde el inicio de la guerra; en un país en el que los muertos ya superan el centenar y hay más de 600 heridos, además de ordenes israelíes de desalojo sin precedentes contra todo el Dahye y partes del sur del país.