Prisión preventiva para madrastra acusada de la muerte de una niña de 8 años en Portugal

La Justicia de Portugal dictó este viernes prisión preventiva para una mujer de 48 años acusada de haber matado a su hijastra de 8 años en el norte del país, informaron las autoridades judiciales.

Tras un primer interrogatorio judicial y el análisis de las pruebas recabadas hasta el momento, el Tribunal de la comarca de Vila Real consideró que existen “indicios sólidos” de la comisión, por parte de la acusada, de un delito de homicidio calificado, explicó en un comunicado la corte.

En cuanto al otro delito del que también era sospechosa y por el que también fue imputada por la Fiscalía, consideró que, por el momento, no existen “indicios suficientes” que apunten a la comisión de un delito de profanación de cadáver.

En este sentido, se decidió adoptar medidas cautelares que incluyen prisión preventiva, informó el tribunal.

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El caso se conoció este jueves cuando la Policía Judicial (PJ) anunció la detención de la madrastra después de que el miércoles el padre de la niña denunciara su desaparición en la localidad de Valpaços, próxima a la frontera con Galicia.