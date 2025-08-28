Opinión
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detenido en Portugal un joven de 14 años sospechoso de haber provocado varios incendios

Los investigadores contemplan que usó cerillas y que podría haber actuado en grupo “algunas” veces

28 de agosto de 2025 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre trata de luchar contra el fuego en Chaves, Vila Real, Portugal, la semana pasada. EFE/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA (PEDRO SARMENTO COSTA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un joven de 14 años que habría provocado diversos fuegos durante varios años es uno de los detenidos anunciados en las últimas horas por la Policía portuguesa por el delito de incendio forestal.

RELACIONADAS

La Policía Judicial lusa (PJ) explicó en un comunicado que el menor de 14 años es sospechoso de haber provocado varios incendios forestales en los últimos cuatro años en varios distritos municipales del concejo de Fafe (distrito de Braga, en el norte del país), donde reside.

El cuerpo policial afirmó que estas zonas fueron “sistemáticamente asoladas por incendios forestales, a veces con incidencias diarias, causando preocupación entre las poblaciones locales y consumiendo varias hectáreas de bosque”.

Los investigadores contemplan que el joven, que usó cerillas y que podría haber actuado en grupo “algunas” veces, lo hiciera por un cuadro de “revuelta y frustración, dado su bajo rendimiento escolar y la evidente precariedad de sus relaciones sociales”.

Por otro lado, fue detenido en el municipio de Portimão (distrito de Faro, sur del país) un hombre de 35 años que supuestamente originó cuatro incendios forestales en la zona entre el 18 y 26 de agosto, informó este jueves la PJ en otra nota.

El sospechoso habría iniciado los incendios en zonas compuestas por arbustos, árboles pequeños y cañas.

También fue anunciada este jueves la detención en Portugal de un hombre de 39 años que es sospechoso de haber causado un incendio el 18 de agosto en el municipio de Beja (en la región del Alentejo).

El arrestado habría usado un mechero para quemar un terreno rural desocupado, consumiendo al final cerca de cuatro hectáreas.

Estas detenciones se suman a varios arrestos anunciados en las últimas semanas en Portugal con motivo de los incendios rurales, que este verano han consumido miles de hectáreas y han dejado cuatro víctimas mortales.

En lo que va de año, más de 251,500 hectáreas han sido quemadas en incendios forestales, según cifras actualizadas este jueves por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF).

Tags
Incendios forestalesBreaking NewsPortugal
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

