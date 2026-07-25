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Punch, el pequeño mono que se aferraba a un orangután de peluche, celebra su cumpleaños

Recibió una avalancha de mensajes de felicitación de sus seguidores de todo el mundo

25 de julio de 2026 - 2:30 PM

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Punch, el mono huérfano de un zoológico japonés que conquistó el corazón de muchas personas al aferrarse a un orangután de peluche, celebra su primer cumpleaños.El pequeño simio recibió una avalancha de mensajes de buenos deseos de admiradores de todo el mundo, aunque ahora ya tiene amigos y dejó de sujetar el juguete.El pequeño desarrolló un cariño especial hacia dos cuidadores del zoológico.
1 / 17 | Punch, el pequeño mono que se aferraba a un orangután de peluche, celebra su cumpleaños. Punch, el mono huérfano de un zoológico japonés que conquistó el corazón de muchas personas al aferrarse a un orangután de peluche, celebra su primer cumpleaños. - Eugene Hoshiko
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Punch, el mono huérfano de un zoológico japonés que se ganó el corazón de mucha gente al aferrarse a un peluche de orangután, celebra su primer cumpleaños con una avalancha de mensajes de felicitación de sus seguidores de todo el mundo, aunque ahora ya tiene amigos y ya no se aferra al peluche.

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Punch fue abandonado por su madre tras nacer, hace un año este domingo, presumiblemente debido al agotamiento. Los cuidadores del zoológico lo criaron y le dieron el juguete para que desarrollara su capacidad de agarre, algo que los macacos recién nacidos necesitan para sobrevivir.

Punch ya no es ese bebé regordete con su peluche, y cuesta distinguirlo de los demás monos mientras se mezcla con ellos y juega en un recinto del Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa.

Sigue atrayendo a grandes multitudes y ha recibido unas 2,500 tarjetas de cumpleaños tanto de Japón como del extranjero, según ha declarado Takashi Yasunaga, director del zoológico. Muchas de esas tarjetas y otros mensajes cubren las paredes de una exposición interior dedicada al cumpleaños de Punch, donde los visitantes también pueden ver un vídeo que narra la vida de Punch desde sus primeros días.

“Mientras Punch luchaba con todas sus fuerzas por sobrevivir cada día, sus dos cuidadores hicieron todo lo que pudieron, mientras el resto del personal lo vigilaba”, dijo Yasunaga, recordando lo ocurrido el año pasado. “Hacía un calor extremo cuando nació Punch. Todavía lo recuerdo perfectamente ahora que vuelve la temporada de calor”.

A mediados de enero, tras seis meses de cuidados especiales por parte de sus cuidadores, Punch fue trasladado al recinto de los monos del zoológico para reunirse con otros 50 monos aproximadamente, un reto que le valió su fama.

En febrero, las imágenes de Punch con su juguete, publicadas por el zoológico en las redes sociales, se convirtieron inmediatamente en todo un fenómeno y atrajeron a decenas de miles de visitantes al zoológico, la mitad de ellos procedentes del extranjero, según explicó Yasunaga.

Cuando los demás monos ahuyentaron al pequeño, Punch volvió a correr hacia el orangután de juguete y lo abrazó en busca de consuelo. Sus seguidores lo animaron con la etiqueta #HangInTherePunch en las redes sociales.

Según los fans, lo que les llegó al corazón no fue solo lo adorable que resultaba ver a Punch con su juguete, sino también su lucha en solitario por ganarse poco a poco la aceptación de los demás.

Kumi Ishizawa, una vecina de Kobe que asistió a la exposición de cumpleaños, contó que había descubierto a Punch en las redes sociales a principios de este año. Desde entonces, superar su enfermedad para ir a verlo se había convertido en su objetivo.

“Me conmovió… No dejaba de decirme a mí mismo que me iba a recuperar y que vendría a visitar a Punch", dijo Ishizawa, quien ya se ha recuperado y se pasó por el zoológico tras terminar un viaje de negocios. “Y aquí estoy, lo he conseguido. Estoy muy contento de haber podido verlo por fin en persona”.

Yeye Lights, residente en la ciudad desde hace mucho tiempo, nunca había visitado el zoo hasta que se hizo fan de Punch y ahora tiene un abono anual. Punch la cautivó después de que su hija, que vive en Filipinas, le hablara de ese mono.

“Tengo una tarta para Punch-kun, voy a celebrarlo con mis amigos”, dijo Lights, utilizando un término honorífico japonés cariñoso para referirse a los chicos. Agradeció a los dos cuidadores del mono por haberlo cuidado tan bien.

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