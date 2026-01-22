Opinión
NoticiasMundo
Qué es el “instrumento anticoerción” de la UE y cómo funciona

Hasta ahora, la mayoría de las 27 naciones de la UE siguen siendo escépticas sobre su uso

22 de enero de 2026 - 10:43 PM

La UE tiene a su disposición diversos instrumentos financieros, desde aranceles elevados sobre productos estadounidenses hasta el instrumento anticoerción promovido por el presidente francés Emmanuel Macron. (Philippe Magoni)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Debido a las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia, la Unión Europea está preparando contramedidas.

La UE tiene a su disposición diversos instrumentos financieros, desde aranceles elevados sobre productos estadounidenses hasta el instrumento anticoerción promovido por el presidente francés Emmanuel Macron. Hasta ahora, la mayoría de las 27 naciones de la UE siguen siendo escépticas sobre su uso.

¿Qué es el instrumento anticoerción?

El instrumento anticoerción de la Unión Europea incluye una serie de medidas para bloquear o restringir el comercio y la inversión de países que se considere que están ejerciendo una presión indebida sobre las naciones o corporaciones que integran la UE.

Las medidas podrían incluir la restricción de la exportación e importación de bienes y servicios, prohibir a países o empresas participar en licitaciones públicas de la UE, o limitar la inversión extranjera directa. En su forma más severa, cerraría esencialmente el acceso al mercado de la UE, el cual se compone de 450 millones de clientes.

El instrumento podría infligir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas estadounidenses y a la economía de Estados Unidos.

¿Por qué se creó el instrumento anticoerción?

El instrumento fue establecido por la Comisión Europea en 2021 después de que China restringiera el comercio con Lituania debido a sus vínculos con Taiwán, que Beijing reclama como su propio territorio.

“El objetivo principal del instrumento anticoerción es la disuasión. Por lo tanto, el instrumento será más exitoso si no hay necesidad de usarlo”, según un comunicado de la Comisión Europea emitido antes de la disputa sobre Groenlandia.

¿Podría la UE aplicar rápidamente el instrumento?

Tomaría al menos seis meses activarlo.

¿Cuánto comercio hay entre EEUU y la UE?

El valor del comercio de bienes y servicios entre la UE y Estados Unidos ascendió a 1.7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, o un promedio de 4,600 millones de euros al día, según Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE.

Las mayores exportaciones de Europa a Estados Unidos son productos farmacéuticos, automóviles, aviones, productos químicos, instrumentos médicos y vinos y licores. Entre las mayores exportaciones de Estados Unidos al bloque se encuentran servicios profesionales y científicos —como sistemas de pago e infraestructura en la nube—, petróleo y gas, productos farmacéuticos, equipos médicos, productos aeroespaciales y automóviles.

