¿Quién fue Pier Giorgio Frassati, el joven proclamado santo junto a Carlo Acutis a 100 años de su muerte?. Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati.

A más de tres décadas de su beatificación, el joven turinés Pier Giorgio Frassati fue canonizado este domingo junto a Carlo Acutis en la primera canonización presidida por el papa León XIV desde el inicio de su pontificado.

Fue en la plaza de San Pedro en El Vaticano, donde miles de feligreses se congregaron para presenciar la canonización de ambos, años después de sus muertes.

Frassati nació el 6 de abril de 1901, un Sábado Santo. Fue hijo de Alfredo Frassati, el fundador y director del periódico italiano La Stampa.

Desde temprana edad, el joven, quien era estudiante de ingeniería, deportista y miembro de la Acción Católica, se puso al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad.

Falleció de polio el 4 de julio de 1925. Tenía solamente 24 años. Tras su muerte, fue erigido por la Iglesia católica como modelo de caridad.

Luego de su fallecimiento, su padre, Alfredo, quedó muy deprimido y no halló un consuelo pues, según la agencia de noticias del Vaticano, comprendió muy tarde quién había sido realmente su hijo.

Alfredo murió en 1961 después de una progresiva conversión que muchos consideraron el “primer” milagro de Pier Giorgio.

En 1990, el fallecido Juan Pablo II beatificó al joven y pasaron más de 30 años antes de que en 2024 el fenecido papa Francisco reconociera la existencia de un segundo milagro.

De acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), se trató de la curación de un seminarista, quien había sido recientemente ordenado como sacerdote.

El seminarista, un aficionado del baloncesto, se habría lastimado el tendón de Aquiles mientras jugaba el deporte. La resonancia magnética que se le realizó mostró daños significativos al ahora de ser evaluado.

Tras el incidente, comenzó a rezarle a Frassati. Una semana después, los estudios mostraron una mejoría “milagrosa” que le perrmitió reanudar inmediatamente la práctica de los deportes.