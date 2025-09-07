Opinión
7 de septiembre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién fue Pier Giorgio Frassati, el joven proclamado santo junto a Carlo Acutis a 100 años de su muerte?

Se trató de la primera canonización presidida por el papa León XIV desde el inicio de su pontificado

7 de septiembre de 2025 - 5:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. La imagen de Acutis frente a la Basílica de San Pedro.Su ataúd fue llevado a Australia para las celebraciones del Día Mundial de la Juventud en 2008.
Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A más de tres décadas de su beatificación, el joven turinés Pier Giorgio Frassati fue canonizado este domingo junto a Carlo Acutis en la primera canonización presidida por el papa León XIV desde el inicio de su pontificado.

Fue en la plaza de San Pedro en El Vaticano, donde miles de feligreses se congregaron para presenciar la canonización de ambos, años después de sus muertes.

Frassati nació el 6 de abril de 1901, un Sábado Santo. Fue hijo de Alfredo Frassati, el fundador y director del periódico italiano La Stampa.

Desde temprana edad, el joven, quien era estudiante de ingeniería, deportista y miembro de la Acción Católica, se puso al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad.

Falleció de polio el 4 de julio de 1925. Tenía solamente 24 años. Tras su muerte, fue erigido por la Iglesia católica como modelo de caridad.

Luego de su fallecimiento, su padre, Alfredo, quedó muy deprimido y no halló un consuelo pues, según la agencia de noticias del Vaticano, comprendió muy tarde quién había sido realmente su hijo.

Alfredo murió en 1961 después de una progresiva conversión que muchos consideraron el “primer” milagro de Pier Giorgio.

En 1990, el fallecido Juan Pablo II beatificó al joven y pasaron más de 30 años antes de que en 2024 el fenecido papa Francisco reconociera la existencia de un segundo milagro.

De acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), se trató de la curación de un seminarista, quien había sido recientemente ordenado como sacerdote.

El seminarista, un aficionado del baloncesto, se habría lastimado el tendón de Aquiles mientras jugaba el deporte. La resonancia magnética que se le realizó mostró daños significativos al ahora de ser evaluado.

Tras el incidente, comenzó a rezarle a Frassati. Una semana después, los estudios mostraron una mejoría “milagrosa” que le perrmitió reanudar inmediatamente la práctica de los deportes.

Esta ceremonia de canonización tuvo lugar en pleno Jubileo, el “Año Santo” de la Iglesia católica.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
