8 de noviembre de 2025
86°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Regresa Colombia a los tiempos de Pablo Escobar? Hallan camión con cilindros bomba como en la década de 1990

Esto es lo que se sabe del caso que generó alerta en el municipio de Tunja, al noreste de Bogotá

8 de noviembre de 2025 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde las 5:00 de la madrugada de este 8 de noviembre se generó pánico en el municipio de Tunja. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Desde las 5:00 a.m. de este 8 de noviembre se generó pánico en el municipio de Tunja, cerca del batallón, al noreste de Bogotá, en Colombia, debido a que se conoció la presencia de una camioneta, con un tipo de plataforma para arrojar tatucos o cilindros bombas como se utilizaban en los años 1990, según confirman las autoridades a EL TIEMPO.

La situación está siendo manejada en este momento por el Ejército Nacional y la Policía, quienes se encuentran en la zona intentando realizar una desactivación controlada.

Por ahora, el coronel del municipio de Tunja manifestó que no se han registrado personas heridas. Se está verificando, mediante cámaras de seguridad, quién fue la persona o el grupo responsable de esta situación.

Los expertos en explosivos están en la zona y confirmaron que ya se ejecutaron de manera controlada dos explosiones. Además, ya se evacuó a la comunidad que se encuentra en el barrio para evitar alguna emergencia.

"Es un artefacto no convencional, es una plataforma para arrojar tatucos, no se sabe qué tipo de explosivos porque eso se demora en la investigación", dice una fuente.

Aunque el caso está reciente y ya se activaron los protocolos de seguridad, las autoridades indican que con las dos explosiones que se desactivaron se puede confirmar que iban dirigidas al batallón.

Alojamientos, bases estructurales, y un carro fueron las principales afectaciones en el batallón Bolívar ante la activación controlada.

“Recibimos información de que se evidenció un vehículo con elementos extraños al interior, de inmediato se activan todos los protocolos de seguridad, estamos haciendo explosiones controladas”, dicen en el primer momento del reporte.

