Renuncia el primer ministro de Francia tras nombrar al gobierno, agravando el caos político

París - Enfrentando críticas de todos los lados, el nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció menos de 24 horas después de nombrar a su gobierno y después de menos de un mes en el cargo, sumiendo al país en una profunda crisis política.

La presidencia francesa dijo en un comunicado el lunes que el presidente Emmanuel Macron ha aceptado su renuncia. Lecornu había reemplazado a su predecesor François Bayrou para convertirse en el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año.

Un aliado fiel de Macron, Lecornu dijo que ya no se cumplían las condiciones para permanecer en el cargo después de no lograr un consenso.

“Haría falta poco para que funcione”, dijo Lecornu en su discurso de renuncia. “Siendo más desinteresado para muchos, sabiendo mostrar humildad. Uno siempre debe poner a su país antes que a su partido”.

Los oponentes de Macron inmediatamente trataron de capitalizar la impactante renuncia, con la Agrupación Nacional de extrema derecha pidiéndole que convoque nuevas elecciones anticipadas o que renuncie.

PUBLICIDAD

“Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiéndose a la disolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino", dijo la líder de extrema derecha Marine Le Pen. “No hay otra solución. El único curso de acción sensato en estas circunstancias es volver a las urnas”.

1 / 7 | Colapso del gobierno en Francia: manifestantes se lanzan a las calles. El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, y convocó manifestaciones en Francia antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes. - Philippe Magoni 1 / 7 Colapso del gobierno en Francia: manifestantes se lanzan a las calles El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, y convocó manifestaciones en Francia antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes. Philippe Magoni Compartir

En la extrema izquierda, Francia Insumisa también pidió la salida de Macron, mientras que voces de la izquierda pidieron el resurgimiento de una coalición formada por izquierdistas, socialistas, verdes y comunistas.

La renuncia sacudió a los inversores, enviando el índice CAC-40 de las principales empresas francesas en picada. El índice bajó casi un 2% en su cierre del viernes.

Los ministros designados apenas la noche anterior se encontraron en la extraña situación de convertirse en ministros interinos, mantenidos en el cargo solo para gestionar los asuntos cotidianos hasta que se forme un nuevo gobierno, antes de que algunos de ellos incluso hubieran sido instalados formalmente en el cargo.

“Desespero de este circo”, publicó en X Agnès Pannier-Runacher, la recién reelegida ministra de Ecología.

La elección de ministros de Lecornu había sido criticada en todo el espectro político, particularmente su decisión de traer de vuelta al exministro de Finanzas Bruno Le Maire para servir en el Ministerio de Defensa. Los críticos dijeron que bajo su supervisión, el déficit público de Francia se disparó. La tarea principal de Lecornu habría sido aprobar un presupuesto ya que Francia enfrenta una crisis de deuda masiva. Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situaba en 3,346 billones de euros (3.9 billones de dólares), o el 114% del PIB. El servicio de la deuda sigue siendo un elemento importante del presupuesto, representando alrededor del 7% del gasto estatal.

PUBLICIDAD

Otros puestos clave permanecieron en gran medida sin cambios respecto al gabinete anterior, con el conservador Bruno Retailleau manteniéndose como ministro del Interior, a cargo de la policía y la seguridad interna, Jean-Noël Barrot permaneciendo como ministro de Exteriores, y Gérald Darmanin conservando el ministerio de Justicia.

La política francesa pasa por una época inestable desde que Macron convocó elecciones anticipadas el año pasado que produjeron una legislatura profundamente fragmentada. Los legisladores de extrema derecha e izquierda tienen más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que los centristas y conservadores aliados tienen 210.

Buscando consenso en la Asamblea Nacional, Lecornu consultó con todas las fuerzas políticas y sindicatos antes de formar su gabinete. También prometió que no emplearía un poder constitucional especial que sus predecesores habían usado para aprobar presupuestos en el Parlamento sin votación y, en cambio, buscaría un compromiso con los legisladores de izquierda y derecha.