6 de octubre de 2025
83°nubes dispersas
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Renuncia el primer ministro de Francia tras nombrar al gobierno, agravando el caos político

Sébastien Lecornu dimitió tras no lograr un consenso, lo que desató críticas y llamados a elecciones anticipadas

6 de octubre de 2025 - 7:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer ministro saliente de Francia, Sebastien Lecornu, que renunció al día siguiente de nombrar su gobierno, llega para hacer una declaración en el Hotel Matignon en París. (Stephane Mahe)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Enfrentando críticas de todos los lados, el nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció menos de 24 horas después de nombrar a su gobierno y después de menos de un mes en el cargo, sumiendo al país en una profunda crisis política.



La presidencia francesa dijo en un comunicado el lunes que el presidente Emmanuel Macron ha aceptado su renuncia. Lecornu había reemplazado a su predecesor François Bayrou para convertirse en el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año.

Un aliado fiel de Macron, Lecornu dijo que ya no se cumplían las condiciones para permanecer en el cargo después de no lograr un consenso.

“Haría falta poco para que funcione”, dijo Lecornu en su discurso de renuncia. “Siendo más desinteresado para muchos, sabiendo mostrar humildad. Uno siempre debe poner a su país antes que a su partido”.

Los oponentes de Macron inmediatamente trataron de capitalizar la impactante renuncia, con la Agrupación Nacional de extrema derecha pidiéndole que convoque nuevas elecciones anticipadas o que renuncie.

“Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiéndose a la disolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino", dijo la líder de extrema derecha Marine Le Pen. “No hay otra solución. El único curso de acción sensato en estas circunstancias es volver a las urnas”.

El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, y convocó manifestaciones en Francia antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes.Su convocatoria para realizar un día de bloqueos, huelgas, manifestaciones y otros actos de protesta el miércoles ahora coincide con la búsqueda de un cuarto primer ministro en 12 meses por parte del presidente Emmanuel Macron —uno de los objetivos del movimiento—, un prolongado ciclo de inestabilidad que sacude a la segunda economía más grande de la Unión Europea.Con Francia atrapada en un ciclo prolongado de inestabilidad, donde los gobiernos minoritarios instalados por Macron han pasado de crisis en crisis, el movimiento también contaba con el apoyo de personas que no protestaron.
1 / 7 | Colapso del gobierno en Francia: manifestantes se lanzan a las calles. El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, y convocó manifestaciones en Francia antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes. - Philippe Magoni

En la extrema izquierda, Francia Insumisa también pidió la salida de Macron, mientras que voces de la izquierda pidieron el resurgimiento de una coalición formada por izquierdistas, socialistas, verdes y comunistas.

La renuncia sacudió a los inversores, enviando el índice CAC-40 de las principales empresas francesas en picada. El índice bajó casi un 2% en su cierre del viernes.

Los ministros designados apenas la noche anterior se encontraron en la extraña situación de convertirse en ministros interinos, mantenidos en el cargo solo para gestionar los asuntos cotidianos hasta que se forme un nuevo gobierno, antes de que algunos de ellos incluso hubieran sido instalados formalmente en el cargo.

“Desespero de este circo”, publicó en X Agnès Pannier-Runacher, la recién reelegida ministra de Ecología.

La elección de ministros de Lecornu había sido criticada en todo el espectro político, particularmente su decisión de traer de vuelta al exministro de Finanzas Bruno Le Maire para servir en el Ministerio de Defensa. Los críticos dijeron que bajo su supervisión, el déficit público de Francia se disparó. La tarea principal de Lecornu habría sido aprobar un presupuesto ya que Francia enfrenta una crisis de deuda masiva. Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situaba en 3,346 billones de euros (3.9 billones de dólares), o el 114% del PIB. El servicio de la deuda sigue siendo un elemento importante del presupuesto, representando alrededor del 7% del gasto estatal.

Otros puestos clave permanecieron en gran medida sin cambios respecto al gabinete anterior, con el conservador Bruno Retailleau manteniéndose como ministro del Interior, a cargo de la policía y la seguridad interna, Jean-Noël Barrot permaneciendo como ministro de Exteriores, y Gérald Darmanin conservando el ministerio de Justicia.

La política francesa pasa por una época inestable desde que Macron convocó elecciones anticipadas el año pasado que produjeron una legislatura profundamente fragmentada. Los legisladores de extrema derecha e izquierda tienen más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que los centristas y conservadores aliados tienen 210.

Buscando consenso en la Asamblea Nacional, Lecornu consultó con todas las fuerzas políticas y sindicatos antes de formar su gabinete. También prometió que no emplearía un poder constitucional especial que sus predecesores habían usado para aprobar presupuestos en el Parlamento sin votación y, en cambio, buscaría un compromiso con los legisladores de izquierda y derecha.

Tags
FranciaEmmanuel MacronBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
