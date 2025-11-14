Opinión
14 de noviembre de 2025
83°aguaceros
Reportan varios muertos tras choque de autobús contra parada en Estocolmo

La policía investiga el incidente como “homicidio involuntario”

14 de noviembre de 2025 - 3:52 PM

Un autobús de dos pisos se estrelló contra una parada de autobús en Estocolmo. (Claudio Bresciani)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un autobús de dos pisos se impactó contra una parada de autobús en Estocolmo el viernes, causando muertes y lesiones, indicó la policía.

La policía señaló que varias personas fueron atropelladas, pero por el momento no ha proporcionado información sobre la cantidad, género o edades.

Las autoridades fueron alertadas del incidente a las 3:23 de la tarde el viernes. El vehículo se estrelló contra el refugio de autobuses en Valhallavägen, una calle en el distrito de Östermalm de la capital sueca. La zona se encuentra en la parte norte de la ciudad, cerca del Instituto Real de Tecnología.

La policía investiga el incidente como “homicidio involuntario”, pero la pesquisa está en curso. De momento se desconoce la causa del choque.

La agencia de noticias sueca TT reportó que la policía confirmó que el conductor ha sido detenido y será interrogado para determinar lo sucedido. La parte delantera del autobús parecía haber sufrido daños graves.

Los servicios de emergencia detallaron que el vehículo, un autobús urbano regular, no estaba en servicio y no había pasajeros a bordo, según TT. Citó a una portavoz de la región de Estocolmo, Michelle Marcher, quien dijo que “actualmente tenemos cinco víctimas, dos de las cuales están gravemente heridas y han sido trasladadas al hospital”.

El primer ministro Ulf Kristersson escribió en X que había “recibido la trágica noticia de que varias personas han muerto y resultado heridas en una parada de autobús... Personas que quizás estaban de camino a casa con su familia, amigos, o a una tranquila noche en casa”.

Agregó que “aún no sabemos la causa de esto, pero en este momento mis pensamientos están principalmente con aquellos que han sido afectados y sus familias”.

Breaking NewsEstocolmoSuecia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
