Al menos 37 muertos y 24 heridos en accidente de autobús en sur de Perú

Al menos 37 muertos y 24 heridos fue el saldo, este miércoles, del accidente de autobús que cayó por un barranco tras chocar con una camioneta en Arequipa, al sur de Perú, informó a la AFP una autoridad del departamento regional de Salud.

El siniestro es uno de los peores de los últimos años en Perú, un país con una alta accidentalidad en las vías asociada, entre otros factores, exceso de velocidad y embriaguez, coinciden varios estudios.

El autobús con 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

Caída de bus interprovincial a un abismo en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa, dejó al menos 37 fallecidos | Foto: Gerencia Regional de Salud de Arequipa (El Comercio / GDA)

“Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos”, dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

El accidente se produjo en la madrugada en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.