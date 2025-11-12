Opinión
12 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos 37 muertos y 24 heridos en accidente de autobús en sur de Perú

El autobús con 60 pasajeros partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa

12 de noviembre de 2025 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescatistas transportan a un hombre tras el accidente de un autobús que cayó a un río de los Andes. (EFE)
El accidente se produjo en la madrugada en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
Por AFP
Agencia de noticias

Al menos 37 muertos y 24 heridos fue el saldo, este miércoles, del accidente de autobús que cayó por un barranco tras chocar con una camioneta en Arequipa, al sur de Perú, informó a la AFP una autoridad del departamento regional de Salud.

RELACIONADAS

El siniestro es uno de los peores de los últimos años en Perú, un país con una alta accidentalidad en las vías asociada, entre otros factores, exceso de velocidad y embriaguez, coinciden varios estudios.

El autobús con 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

Caída de bus interprovincial a un abismo en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa, dejó al menos 37 fallecidos | Foto: Gerencia Regional de Salud de Arequipa
Caída de bus interprovincial a un abismo en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa, dejó al menos 37 fallecidos | Foto: Gerencia Regional de Salud de Arequipa (El Comercio / GDA)

“Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos”, dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

El accidente se produjo en la madrugada en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.

El vehículo rodó a un abismo 200 metros en el km 780 de la carretera, tras chocar de frente con una camioneta en una curva, según reportes de prensa que citan a cuerpos de bomberos.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoMuertesHeridosPerú
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
