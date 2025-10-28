Al menos 46 heridos en accidente de autobús en que viajaban brasileños camino a Argentina

Al menos 46 seguidores de Flamengo sufrieron heridas, cuatro de ellas de gravedad, cuando se volteó en una caretera del estado de Río de Janeiro el autobús en que viajaban a Argentina para asistir al partido contra Racing correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

El accidente se registró hacia las 6:10 p.m. de este lunes en el kilómetro 281 de la carretera Presidente Dutra, una de las principales de Brasil por comunicar las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, y en jurisdicción del municipio de Barra Mansa, informó la Policía Federal de Carreteras.

“Fueron registradas 46 víctimas, de las cuales 32 sin gravedad, 10 con gravedad moderada y 4 graves”, informó en un comunicado la concesionaria que administra la importante carretera.

Según las imágenes de las cámaras de la propia concesionaria, el autobús dio un giro por razones aún desconocidas y terminó volteándose en la carretera, cuyo tránsito tuvo que ser interrumpido por cerca de una hora.

Los aficionados de Flamengo habían alquilado el autobús para viajar a Avellaneda, en donde el próximo miércoles el club carioca se medirá con Racing una semana después de haberle vencido por 1-0 en el estadio Maracaná.

Flamengo necesita de un empate o una victoria por cualquier marcador en Avellaneda para clasificarse a la final del torneo continental. Racing urge vencer para recuperar opciones en la serie.