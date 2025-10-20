Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

República Dominicana se mantiene atenta al desarrollo de onda tropical al sur de Puerto Rico

El sistema tiene una alta probabilidad de desarrollo ciclónico

20 de octubre de 2025 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene una provincia en alerta amarilla y 16 en alerta verde, por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó esta tarde que da estricto seguimiento a una activa onda tropical asociada a centro de baja presión ubicada al sur de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Este fenómeno tiene una alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas.

“Se prevé que continúe desplazándose hacia el oeste, en las próximas horas. Se pronostica que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre la República Dominicana”, destacó.

Alerta COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene una provincia en alerta amarilla y 16 en alerta verde, por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

“Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen” advierte el COE.

En alerta amarilla está La Vega, mientras que en alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, San Juan, Prov. Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Monte Plata, La Romana, Distrito Nacional, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hato Mayor y El Seibo.

En tanto que fue descontinuada la alerta para Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento y oleaje peligroso.

Mientras que en la costa caribeña: el oleaje empezará a deteriorarse, a partir de las 5:00 p.m. por lo que esas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales. “Recomendamos a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, debido a vientos y olas anormales”.

La alerta amarilla se emite cuando: “la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia”.

Tags
Breaking NewsOndas tropicalesRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: