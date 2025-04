Retrato de un niño palestino que perdió ambos brazos es la Foto del Año de World Press Photo

La imagen, tomada por la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf , radicada en Qatar, para The New York Times, muestra a Mahmoud Ajjour , de nueve años, con ambos brazos amputados justo por debajo de los hombros.

“Una de las cosas más difíciles que me explicó la madre de Mahmoud fue que, cuando Mahmoud se dio cuenta por primera vez de que le habían amputado los brazos, la primera frase que le dijo fue ‘¿Cómo voy a poder abrazarte?’ ”, contó Abu Elouf afirmó en un comunicado emitido por la organización World Press Photo.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 51,000 palestinos han muerto a causa de la ofensiva israelí . Aunque su conteo no distingue entre civiles y combatientes, afirma que más de la mitad de las víctimas eran mujeres y niños , incluyendo al menos 876 bebés de menos de un año. Más de 116,000 personas han resultado heridas, añade.

En los resultados regionales anunciados con anterioridad por la Fundación World Press Photo, The Associated Press estuvo entre los ganadores en la región Asia-Pacífico y Oceanía. El fotógrafo Jae C. Hong se impuso en la categoría de Imágenes Individuales con una titulada Fraude de Adopción en Corea, y Noel Celis ganó en la categoría de Historias por imágenes tomadas en Filipinas y tituladas Cuatro Tormentas, 12 Días.