Saquean comercios destruidos tras los terremotos que sacudieron Venezuela
Grupos de personas ingresaron a los locales para llevarse alimentos, medicamentos y electrodomésticos en medio de la emergencia
25 de junio de 2026 - 3:23 PM
25 de junio de 2026 - 3:23 PM
Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país, varios de los comercios destruidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles, mientras continúan registrándose réplicas tras el fuerte evento sísmico.
Montándose sobre los techos de establecimientos colapsados y atravesando calles completamente agrietadas, grupos de personas ingresaron a los locales para llevarse alimentos, medicamentos y electrodomésticos como televisores, lavadoras y acondicionadores de aire.
Algunos saqueadores incluso sacaban los productos de sus cajas antes de llevárselos en bolsas.
EFE pudo acceder a una sucursal de la cadena de farmacias Farmatodo, ubicada en la zona conocida como Caribe, donde observó los anaqueles completamente vacíos tras los incidentes.
“De un momento a otro (...) comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás (...) y yo estaba aquí cargando mi teléfono”, relató a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.
Mientras ocurrían los saqueos, equipos antimotines descendían por la vía que conecta La Guaira con Caracas.
El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia. Los sismos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos movimientos telúricos conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en una misma zona.
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