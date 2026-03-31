Secuestran periodista estadounidense en Irak mientras que las fuerzas de seguridad buscan a sus captores

Bagdad— Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad el martes y las fuerzas de seguridad iraquíes buscan a sus captores, informaron funcionarios en Irak.

El Ministerio del Interior de Irak indicó en un comunicado que una periodista extranjera fue secuestrada, sin ofrecer más detalles.

Dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso, señalaron que la periodista secuestrada era una mujer de Estados Unidos. Indicaron que en el secuestro participaron dos autos, uno de los cuales chocó y fue interceptado, mientras que un segundo vehículo huyó del lugar con la periodista, dirigiéndose hacia el sur de Bagdad.

De acuerdo con el medio “Al Monitor”, se trata de la periodista “freelance” estadounidense, Shelley Kittleson, que ha contribuido en numerosas ocasiones con ese portal.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Interior afirmó que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para localizar a los secuestradores, “actuando con base en información de inteligencia precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno”, después de interceptar un vehículo perteneciente a los secuestradores que volcó cuando intentaban escapar.

El comunicado indicó que un sospechoso fue detenido y que uno de los vehículos utilizados en el secuestro fue incautado, pero que otros siguen prófugos.

1 / 16 | Capitana de raíces boricuas muere en avión cisterna estrellado en Irak. Todos los miembros de la tripulación de un avión cisterna de reabastecimiento KC‑135 de la Fuerza Aérea murieron el 12 de marzo de 2026 en un accidente de avión sobre territorio amigo en el oeste de Irak mientras apoyaban operaciones contra Irán. - The Associated Press 1 / 16 Capitana de raíces boricuas muere en avión cisterna estrellado en Irak Todos los miembros de la tripulación de un avión cisterna de reabastecimiento KC‑135 de la Fuerza Aérea murieron el 12 de marzo de 2026 en un accidente de avión sobre territorio amigo en el oeste de Irak mientras apoyaban operaciones contra Irán. The Associated Press Compartir

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Bagdad declinó hacer comentarios.

No estaba claro de inmediato si el secuestro estaba relacionado con la guerra regional en curso, pero milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques regulares contra instalaciones de Estados Unidos en el país desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde el inicio de la guerra, la embajada de Estados Unidos ha advertido sobre riesgos de secuestro e instó a los ciudadanos a irse del país.

Milicias iraquíes también habían secuestrado a extranjeros antes de la guerra.

, una estudiante de posgrado de Princeton con ciudadanía israelí y rusa, desapareció en Bagdad en 2023. Después de que fue liberada y entregada a autoridades de Estados Unidos en septiembre de 2025, manifestó que estuvo retenida por la milicia iraquí aliada de Irán, Kataib Hezbollah.