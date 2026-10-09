Sobreviviente de un ataque de tiburón en Australia asegura que el animal le “guiñó un ojo”

MELBOURNE, Australia — Mientras Mel Ismail, superviviente de un ataque de tiburón, luchaba contra el depredador que le había amputado la pierna, se dio cuenta de algo extraño:

“Le vi el ojo… un ojo grande y negro", dijo Ismail. “Pero me estaba haciendo un guiño; yo intentaba meterle los dedos en el ojo y empujárselo mientras me arrastraba”.

Cuando el tiburón se alejó nadando, él consiguió volver a la orilla a duras penas, según contó el surfista y bombero profesional en una entrevista en la que reveló nuevos detalles de su encuentro con la muerte.

Estaba practicando surf en la playa de Glenfield, cerca de Geraldton, en la costa oeste de Australia, cuando sufrió el ataque el 14 de septiembre. Perdió la pierna derecha por debajo de la rodilla.

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Ismail recordó en una entrevista con la Australian Broadcasting Corp., emitida el jueves, que estaba descansando cuando avistó un grupo de unos 20 delfines antes de que algo grande lo golpeara. Es la primera vez que habla públicamente sobre el ataque.

“Al principio pensé que me había golpeado un delfín”, dijo Ismail.

“Y de repente —¡pum!— algo me agarró y me arrastró hasta el fondo del agua. Y supe que era un tiburón", añadió Ismail.

Ismail dijo que le pareció que el tiburón le había hecho un guiño antes de morderle la pierna.

Muchos tiburones, entre ellos el tiburón blanco y el tiburón mako, carecen de párpados, pero cuando atacan a una presa, hacen rodar los globos oculares hacia atrás dentro de las órbitas como medida de protección, dejando al descubierto una capa resistente de cartílago blanco. Las autoridades aún no han determinado la especie de tiburón que atacó a Ismail.

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Solo y sangrando, en la parte trasera de la zona de rompientes, Ismail cogió una ola que le llevó unos 20 metros (66 pies) más cerca de la orilla.

Ismail dijo que se había quedado sin aliento y estaba perdiendo fuerzas cuando vio a la surfista Shannan Dunn bajar por las dunas hacia la playa.

Dunn acudió al rescate de Ismail y ayudó a la víctima del tiburón a subirse a su tabla.

Ismail describió a Dunn diciendo que tenía “ojos como platos”.

“Lo primero que me dijo él (Dunn) fue: “¿Dónde está el tiburón?”, contó Ismail. “Yo le respondí: “¿No lo sé? Ahora mismo tengo un lío aquí”“.

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Cuando regresaron a la playa, un transeúnte le hizo un torniquete a Ismail con una cuerda en la pierna y otro transeúnte llamó por teléfono para pedir una ambulancia.

Dos adolescentes ayudaron a Ismail a subir al todoterreno de Dunn y condujeron por la playa para encontrarse con una ambulancia.

“Había un montón de gente riéndose, animándome y ayudándome a mantener una actitud positiva desde atrás”, dijo Ismail.

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“Choqué los nudillos con la gente que había allí, porque me sentía bien”, añadió Ismail.

Cuatro días después de que Ismail fuera atacado, Greg O’Neill, un nadador de 63 años, falleció tras ser atacado por un gran tiburón blanco. O’Neill fue atacado frente a la playa de Sorrento, en los barrios del norte de Perth, a unos 400 kilómetros (250 millas) al sur de Geraldton.

Ismail ha dicho que tiene intención de volver a practicar surf como bodyboarder.

Este año se han producido cinco ataques mortales de tiburones en Australia.

Tres buceadores de pesca submarina fallecieron a causa de ataques de tiburones frente a la costa australiana en un periodo de cuatro semanas entre mayo y junio. En enero, un niño de 12 años falleció en un hospital días después de sufrir el ataque de un tiburón toro en el puerto de Sídney.

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