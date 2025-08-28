Opinión
28 de agosto de 2025
80°lluvia ligera
Sospechoso de matar a su esposa en California es arrestado en Perú

Podría tomar meses extraditarlo de regreso a Estados Unidos

28 de agosto de 2025 - 10:59 PM

La mujer de 33 años había sido reportada como desaparecida el 12 de agosto. (Paolo Aguilar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre sospechoso de haber asesinado a su esposa y de haber arrojado su cuerpo en un bosque del sur de California hace unas semanas ha sido arrestado en Perú y será extraditado de regreso a Estados Unidos para enfrentar un cargo de asesinato, dijeron el miércoles funcionarios de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó que el Consulado General de Perú les comunicó que Jossimar Cabrera, de 36 años, se entregó a las autoridades en la ciudad de Lima.

El cuerpo de Sheylla Cabrera fue encontrado el 16 de agosto al fondo de un terraplén en el Bosque Nacional de los Ángeles, al sur de la ciudad de Lancaster, en el condado de Los Ángeles, donde la pareja vivía con sus tres hijos pequeños. La mujer de 33 años había sido reportada como desaparecida el 12 de agosto.

Los detectives de homicidios dijeron que localizaron imágenes de vigilancia de Jossimar Cabrera arrastrando un objeto pesado envuelto “en un gran trozo de material” desde el complejo de apartamentos donde vivía. Cuando se descubrió el cuerpo de la víctima, estaba envuelto en un material similar, dijo el departamento del sheriff.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó la semana pasada un cargo de asesinato contra Jossimar Cabrera. No se sabía el miércoles si tiene un abogado.

El sospechoso había huido a Perú con los tres hijos de la pareja. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el 16 de agosto en redes sociales que había repatriado a los niños de regreso a Los Ángeles a través de la Ciudad de México para reunirse con la familia de su madre.

“Tomará varios meses extraditar a Cabrera a Estados Unidos, pero con una orden vigente, será mantenido bajo custodia peruana en espera de su extradición”, señala un comunicado del departamento del sheriff.

La oficina del forense determinará la causa de la muerte de Sheylla Cabrera.

