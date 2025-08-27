Policía en Haití recupera el control de un centro de telecomunicaciones clave tomado por pandillas

La Policía en Haití anunció el martes que recuperó el control de un centro de telecomunicaciones crítico que pandillas fuertemente armadas habían tomado la semana pasada, interrumpiendo brevemente el tráfico aéreo y las conexiones a internet.

La toma fue un éxito para las autoridades haitianas y una misión respaldada por la ONU liderada por la Policía Keniana que ha luchado por hacer retroceder a las poderosas pandillas que buscan el control total de la capital, Puerto Príncipe.

La operación policial en el sitio de Téléco, en la comunidad que alguna vez fue pacífica de Kenscoff, comenzó antes del amanecer del lunes y duró aproximadamente dos horas, según Michel-Ange Louis Jeune, portavoz de la Policía Nacional de Haití.

“Este es un mensaje fuerte que envió el nuevo jefe de policía”, dijo, refiriéndose a André Jonas Vladimir Paraison, quien fue nombrado para el puesto a principios de este mes.

Jeune no respondió preguntas durante la conferencia de prensa y no dijo cuántas personas, si las hubo, murieron durante la operación.

Dijo que la policía encontró numerosas armas, incluidas armas automáticas con números de serie borrados, y más de 1,000 balas.

“Cuando la población está durmiendo, la policía no está durmiendo. Están trabajando para asegurar que la gente pueda dormir”, dijo.

La semana pasada, las pandillas se filmaron a sí mismas tomando el sitio de Téléco, diciéndole al gobierno que tenía menos de una semana para iniciar negociaciones. La persona en el video no dijo qué, si es que algo, exigían las pandillas.

“Ya ven, esto no es un rumor. Estoy en Téléco”, dice en el video un pandillero que se hace llamar Didi. “Si no recibo ninguna llamada de ustedes, voy a hacer que mi clan venga a quemar todo el sistema ahora, y no habrá comunicaciones”.

En otro video, se ve a un pandillero aparentemente apagando varios botones en un servidor grande y usando un destornillador para desarmar otro servidor mientras la habitación en la que está deja de zumbar. Más tarde apila varias placas base afuera y las filma mientras dice: “Me llevo todo”.

Dos días después de la toma, la Agencia de Aviación Civil de Haití condenó la acción, pero señaló que solo causó interrupciones menores, ya que pudo implementar ciertas medidas para evitar la crisis.

El ataque fue atribuido a Viv Ansanm, una poderosa federación de pandillas que atacó otra infraestructura gubernamental clave el año pasado y fue designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos a principios de este año. A principios del año pasado, hombres armados obligaron al principal aeropuerto internacional de Haití a cerrar durante casi tres meses y allanaron las dos prisiones más grandes del país, liberando a unos 4,000 reclusos.

En el video donde hombres armados allanaron Téléco la semana pasada, Didi pidió al gobierno que entregara balas a la policía para que pudieran ir tras los pandilleros.

Godfrey Otunge, el comandante keniano de la fuerza multinacional en Haití, estuvo presente en la conferencia de prensa del martes, pero habló solo brevemente.

“Sean pacientes; verán resultados”, dijo mientras el portavoz de la policía prometía redadas similares en otras áreas controladas por pandillas.

Téléco está ubicada en la misma comunidad que un orfanato que las pandillas allanaron a principios de este mes. Secuestraron a ocho personas, incluido un misionero irlandés y un niño de 3 años, que permanecen desaparecidos.

Se estima que las pandillas controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe, y han atacado repetidamente Kenscoff este año para tratar de apoderarse del área.

Los expertos dicen que están preocupados por un video reciente publicado en las redes sociales en el que se ve a Jimmy Chérizier, mejor conocido como Barbecue y uno de los líderes de Viv Ansanm, teniendo una charla amistosa con Kempes Sanon, quien solía ser uno de sus rivales más feroces.

Sanon es el líder de Haut Belair/Les Argentins, un grupo armado que era miembro de G-Pèp, una federación de pandillas que solía enfrentarse fuertemente con la coalición G9 de Chérizier.

“Fue un poco inusual”, dijo Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, sobre el video, señalando que es la primera vez que Sanon muestra públicamente su rostro de esa manera.

Tanto Chérizier como Sanon solían ser oficiales de policía, y los expertos se preguntan qué podría presagiar la aparente nueva amistad para Haití.