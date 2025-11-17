Suspenden a líder de Iglesia anglicana conservadora por acusaciones de conducta sexual inapropiada

El máximo líder de la Iglesia Anglicana en Norteamérica ha sido suspendido de su ministerio tras enfrentarse a acusaciones de conducta sexual inapropiada y de otro tipo.

La suspensión del arzobispo Stephen Wood entró en vigor el domingo y fue anunciada el lunes por el nuevo decano y líder en funciones de la confesión, que asumió el cargo tras la dimisión de su predecesor el fin de semana, en una nueva convulsión en la jerarquía de la confesión. La ACNA fue creada en 2009 por conservadores que se separaron de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos y de su homóloga canadiense por las tendencias liberalizadoras de esas iglesias.

La suspensión de Wood, aprobada por otros obispos superiores, no implica culpabilidad o inocencia de ningún cargo contra Wood, dijo el obispo Julian Dobbs, nuevo decano de la ACNA.

Un ministro puede ser suspendido cuando “se determine que es lo mejor para la Iglesia”, dijo Dobbs en un comunicado.

Wood fue acusado el mes pasado en una acusación, o lista de cargos recopilada por miembros de la Iglesia. La acusación aún no se ha hecho pública, pero un informe de investigación de The Washington Post dice que la denuncia alega mala conducta sexual por parte de Wood antes de convertirse en arzobispo el año pasado, en sus funciones como pastor y obispo regional.

La acusación también incluye alegaciones de que intimidó a empleados y plagió sermones, según el Post, que más tarde informó de que una segunda mujer ha acusado formalmente a Wood de acoso sexual.

Wood, casado y padre de cuatro hijos, ha negado haber cometido falta alguna. Anteriormente se había acogido a una excedencia voluntaria con sueldo. Seguirá cobrando su sueldo mientras esté suspendido, según la portavoz de ACNA, Kate Harris.

Según las normas de la ANCA, cuando los miembros de la Iglesia presentan una denuncia contra un clérigo, una junta de investigación determina si el asunto debe remitirse a un juicio eclesiástico.

Desde entonces se ha constituido una junta, pero llevará algún tiempo determinar si hay motivos para un juicio eclesiástico, dijo Harris.

Wood se recusó a sí mismo de nombrar la junta en su propio caso, delegándola en el entonces decano de la denominación, el obispo Ray Sutton, quien posteriormente se recusó a sí mismo de esa tarea. Sutton también había sido nombrado para asumir las funciones de Wood como arzobispo durante su licencia.

Sin embargo, Sutton dimitió como decano el sábado, alegando que sería “imprudente” seguir desempeñando múltiples funciones, entre ellas la de obispo regional, mientras lidiaba además con problemas de espalda tras una operación.

En un comunicado emitido por la Iglesia, Sutton también se disculpó por haber negado anteriormente que “hubiera participado en una conversación sobre el nombramiento de una Junta de Investigación favorable al obispo. Mi intención era expresar que no recordaba que tal conversación hubiera tenido lugar, y pido disculpas por haberlo afirmado incorrectamente”.

Wood es también obispo de la diócesis de las Carolinas. Durante su suspensión, esa diócesis estará dirigida por el obispo interino David Bryan.